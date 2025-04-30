Volkswagen Grubu'nun Faaliyet Karı Yüzde 37 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Volkswagen Grubu'nun Faaliyet Karı Yüzde 37 Düştü

Volkswagen Grubu, ilk çeyrekte Çin talebinin zayıflaması ve artan maliyetlerle faaliyet karında yüzde 37 düşüş yaşadı.

30.04.2025 11:25
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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun faaliyet karı Çin'de zayıflayan talep, Avrupa'daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı ile ilk çeyrekte yıllık yüzde 37 düştü.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, 2024'ün ilk çeyreğinde 75 milyar 461 milyon avro olan satış geliri, 2025'in ilk çeyreğinde Çin dışındaki pazarlarda artan araç satışlarıyla yüzde 2,8 yükselerek 77 milyar 558 milyon avroya çıktı.

Şirketin faaliyet karı yüzde 37 azalışla 2 milyar 873 milyon avro olurken net karı yüzde 40,6 düşüşle 2 milyar 186 milyon avroya geriledi.

Volkswagen Grubu'nun vergi öncesi karı Çin'de zayıflayan talep, Avrupa'daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı ile ilk çeyrekte yüzde 40 düşüşle 3 milyar 109 milyon avroya indi.

Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 6 olan kar marjı (karın ciroya oranı) ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7'ye indi.

Volkswagen Grubu'nun faaliyet karındaki düşüşte yeniden yapılandırma maliyetleri ile birlikte elektrikli araçlar için batarya maliyetleri ve Çin'de satışlardaki düşüşler etkili oldu.

Şirket, siyasi belirsizlik, artan ticaret kısıtlamaları ve emisyon düzenlemelerini gerekçe göstererek bu yıl net nakit akışı ve net likiditenin yıllık tahminlerin alt sınırında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. ABD'nin gümrük tarifeleri tahminlere dahil edilmedi.

Volkswagen bu yıl faaliyet karının artan zorluklar nedeniyle tahmininin alt sınırı olan yüzde 5,5'e yakın olmasını beklediğini duyurdu.

Açıklamada, "Zorluklar özellikle siyasi belirsizlik, artan ticari kısıtlamalar ve jeopolitik gerilimler, artan rekabet, değişken emtia, enerji ve döviz piyasaları ve emisyonlarla ilgili daha sıkı gerekliliklerle karakterize edilen bir ortamdan kaynaklanacaktır." denildi.

Grup, ilk çeyrekte araç teslimatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 2,1 milyona yükseldiğini bildirdi.

Alman üreticinin Çin'deki satışlardaki keskin düşüşler, şirketin üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltmasına neden oluyor.

Öte yandan, Volkswagen Grubu'nun faaliyet karı Çin'le zorlu rekabet ve yüksek yapılandırma maliyetleri nedeniyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,4 azalışla 19,06 milyar avroya gerilemişti. Şirketin net karı da yüzde 31 düşüşle 12,4 milyar avroya inmişti.

Volkswagen Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Volkswagen Grubu'nun hızla değişen dünyada başarılı olabilmesi için rekabetçi bir maliyet yapısı sağlaması gerektiğini belirterek, "Küresel ekonomik koşullar şu anda bu kadar belirsiz olduğu için kontrolümüz altındaki kaldıraçlara odaklanmak daha da önemli hale geliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Volkswagen Grubu, Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volkswagen Grubu'nun Faaliyet Karı Yüzde 37 Düştü - Son Dakika

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