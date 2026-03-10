Volkswagen Grubu'nun Faaliyet Karı Yüzde 54 Düştü - Son Dakika
Volkswagen Grubu'nun Faaliyet Karı Yüzde 54 Düştü

10.03.2026 11:55
Volkswagen Grubu, gümrük tarifeleri ve rekabet nedeniyle faaliyet karında yüzde 54 kayıp yaşadı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun faaliyet karı ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri, Çin'deki zorlu rekabet koşulları ve Porsche markasındaki stratejik dönüşümün etkisiyle geçen yıl yüzde 54 düştü.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, 2024'te 324,65 milyar avro olan satış geliri, 2025'te yüzde 0,8 azalışla 322 milyar avroya indi. Şirketin faaliyet karı yüzde 54 azalışla 8,9 milyar avro olurken net karı yüzde 44,3 düşüşle 6,9 milyar avroya geriledi.

Grubun 2024'te yüzde 5,9 olan kar marjı ise 2025 yılı sonunda yüzde 2,8'e geriledi.

Araç teslimatları bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 9 milyon 22 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Volkswagen Grubu'nun faaliyet karındaki düşüşte ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri, Çin'le zorlu rekabet ve Porsche'deki stratejik değişim etkili oldu.

Çin pazarındaki yapısal değişim ve artan yerel rekabet nedeniyle şirketin bölgedeki teslimatları yüzde 6 azaldı.

Lüks segment temsilcisi Porsche'nin ürün stratejisini revize etmesi ve elektrikli araç hedeflerinde değişikliğe gitmesi, milyarlarca avroluk değer düşüklüğü ve ek maliyetlere yol açtı. Düşük marjlı elektrikli araç satışlarındaki artış ve e-mobiliteye geçiş hızının beklentilerin altında kalması da karlılığı baskılayan diğer unsurlar oldu.

Volkswagen Finansal İşlerden Sorumlu Başkanı (CFO) Arno Antlitz, 2025 yılının jeopolitik gerilimler, gümrük vergileri ve yoğun rekabetin gölgesinde geçtiğini belirtti.

Yeniden yapılanma sürecinde ilerleme kaydedildiğini ve nakit akışının beklentilerden iyi olduğunu vurgulayan Antlitz, "Yapılandırma öncesi yüzde 4,6 olan düzeltilmiş kazanç seviyesi uzun vadede yeterli değildir." yorumunu yaptı.

Gelecek projeksiyonu ve temettü teklifi

Grup, bu yıl gelirlerinin yüzde 3'e kadar artmasını bekliyor. Grup, faaliyet kar marjını 2026 için yüzde 4,0 ile yüzde 5,5 aralığına çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan şirket yönetimi, hissedarlara ödenen temettünün 2024 yılına göre yüzde 17 azaltılmasını teklif edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

