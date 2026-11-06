Von der Leyen, Antalya'daki COP31'de AB'nin iklim önceliklerini açıklayacak - Son Dakika
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Von der Leyen, Antalya'daki COP31'de AB'nin iklim önceliklerini açıklayacak

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AB Komisyonu, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31'de temiz enerjiyi, fosil yakıtlardan uzaklaşmayı ve iklim finansmanını önceleyeceğini açıkladı. Komisyon Başkanı von der Leyen 11 Kasım'da Liderler Zirvesi'ne katılıp AB'nin iklim önceliklerini açıklayacak.

Avrupa Birliği (AB), Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), küresel iklim eyleminin hızlandırılması ve Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçirilmesi için uluslararası ortaklarıyla çalışacağını bildirdi.

AB Komisyonu, 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde Birliğin konferanstaki önceliklerine ve Komisyon üyelerinin katılım programına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, artan jeopolitik sorunlar ve enerji güvenliği sınamaları karşısında elektrifikasyonun, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının, fosil yakıtlardan uzaklaşılmasının ve yatırımların harekete geçirilmesinin daha da önemli bir hal aldığı belirtildi.

Konferansın, Paris Anlaşması'nın sonuçlarının uygulanmasını ilerletecek somut adımlar için fırsat sunduğuna işaret edilen açıklamada, Antalya'daki toplantıların küresel temiz enerji dönüşümünün kazandığı ivmeyi de ortaya koyması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin taahhütlerini yerine getiren, uluslararası alanda işbirliğini ve karbonsuzlaşmayı destekleyen güvenilir ve iddialı bir ortak olmayı sürdüreceği savunuldu.

AB'nin sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarına devam edeceği belirtilen açıklamada, temiz enerji dönüşümünün ilerletilmesi ve yüzyıl ortasına kadar iklim nötrlüğüne ulaşılmasının AB'nin temel hedefleri arasında bulunduğu anımsatıldı.

Temiz elektrifikasyon ve yeşil sanayi vurgusu

Açıklamada, AB Komisyonunun uluslararası ortaklarıyla bu yıl başlattığı "Electrify Now" küresel kampanyası kapsamında COP31'de hükümetler ve ilgili taraflarla temiz enerji dönüşümünün ve elektrifikasyonun hızlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

AB'nin emisyonların azaltılması ve yatırımların teşvik edilmesinde etkili bir araç olarak gördüğü karbon fiyatlandırmasını desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, iklim Kulübü aracılığıyla ve Türkiye'nin COP31 Başkanlığıyla birlikte yeşil sanayileşmeye ilişkin çalışmaların da ilerletileceği ifade edildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun Avrupa'nın iklim risklerini öngörme, bu risklere hazırlanma ve bunları yönetme kapasitesini güçlendirmek amacıyla kısa süre önce AB İklim Dayanıklılığı Çerçevesi'ni sunduğu anımsatıldı.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın ve hazırlığın artırılması için uluslararası ortaklarla çalışmanın da gerekli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölge ve topluluklara odaklanılmasının önemli olduğu ifade edildi.

İklim finansmanında taahhütlerin uygulanmasına odaklanılacak

Açıklamada, temiz dönüşümün hayata geçirilmesinde iklim finansmanının önemine işaret edilerek, AB ve üye ülkelerinin 2025'te dünyanın en büyük kamu kaynaklı iklim finansmanı sağlayıcısı olmayı sürdürdüğü bildirildi.

AB ve üye ülkelerinin, ortak ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamalarına destek amacıyla geçen yıl kamu kaynaklarından 32,3 milyar avro sağladığı hatırlatılan açıklamada, ayrıca 9,3 milyar avroluk özel finansmanın harekete geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin COP31'de iklim finansmanına ilişkin Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef'in uygulanmasına odaklanacağı aktarılarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki ve dışındaki tüm aktörlerin sürece katılmasının isteneceği kaydedildi.

COP31'e AB Komisyonu Başkanı von der Leyen katılacak

Açıklamada, von der Leyen'in 11 Kasım'da Antalya Liderler Zirvesi'nin açılış oturumuna katılacağı bildirildi.

Von der Leyen'in aynı gün COP31'in devlet ve hükümet başkanlarına yönelik üst düzey bölümünün açılış töreninde de yer alacağı, ardından genel kurul oturumunda yapacağı konuşmada AB'nin iklim önceliklerini ve taahhütlerini açıklayacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin bu yaz bir kez daha açıkça görüldüğünü ifade etti. Von der Leyen, "Küresel bir dönüm noktasında bulunduğumuz bu süreçte Avrupa, hem kendi içinde hem de dünyada örnek olarak öncülük etmeye her zamankinden daha kararlı. İlk iklim nötr kıta olma yolunda ilerlemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde elektrifikasyonu desteklediklerini anımsatan von der Leyen, "Herkesin temiz enerji dönüşümünün faydalarından yararlanabilmesi için iklim finansmanını harekete geçiriyoruz. Bu COP'un sonuç vermesini sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra da "COP31, uygulamanın COP'u olacak. AB, Paris Anlaşması hedeflerine ve geçmiş taahhütlerine bağlı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hoekstra, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşmasının sınırlandırılması gerektiğini, bunun için hem emisyon azaltımına hem de iklim değişikliğine uyuma yönelik çabalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

AB'nin özellikle temiz elektrifikasyon yoluyla emisyon azaltımındaki iddiasını koruduğunu hatırlatan Hoekstra, Birliğin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı küresel dayanıklılığı artırma çalışmalarına öncülük ettiğini kaydetti.

Öte yandan, COP31'de AB müzakere heyetine Hoekstra başkanlık edecek. Hoekstra, ekimde kabul edilen müzakere yetkisi doğrultusunda AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda ve üye ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışacak.

AB Komisyonunun Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, 10-12 Kasım'da konferansa katılarak COP31 Enerji Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra elektrifikasyon, metan, enerji verimliliği ve fosil yakıtlardan uzaklaşma konularındaki bakanlar düzeyinde ve üst düzey toplantılarda yer alacak.

AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, 13-14 Kasım'da Akdeniz için Birliğin İklim Eylem Planı'nı ve Akdeniz Paktı kapsamındaki ilgili iklim girişimlerini resmen başlatacak.

Balıkçılık ve Okyanuslardan Sorumlu Üye Costas Kadis, 16-18 Kasım'da okyanuslar ile iklim arasındaki ilişkiye odaklanan Birleşmiş Milletler Çevre Programı üst düzey etkinliğine ve çeşitli yan etkinliklere katılacak.

Çevre, Su Dayanıklılığı ve Rekabetçi Döngüsel Ekonomiden Sorumlu Üye Jessika Roswall da 16-17 Kasım'da plastik kirliliği ve su dayanıklılığına ilişkin etkinliklerde yer alacak.

AB etkinlik köyü kuracak

AB, COP28'den bu yana ilk kez konferansta kendisine ait bir pavyon kurarak yaklaşık 40 yan etkinlik düzenleyecek.

AB Komisyonu ve İrlanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığının ortak ev sahipliğindeki alanda, temiz teknolojilerden iklim dayanıklılığına, enerji güvenliğinden finansmana ve çevrenin korunmasına kadar çeşitli konular ele alınacak.

AB üyesi ülkelerin pavyonları da aynı alanda bir araya getirilerek bir "AB köyü" oluşturulacak.

Kaynak: AA
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