Von der Leyen yapay zeka laboratuvarlarını riskler için toplantıya çağıracak - Son Dakika
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Von der Leyen yapay zeka laboratuvarlarını riskler için toplantıya çağıracak

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, en ileri yapay zeka modellerini geliştiren başlıca laboratuvarları risklere karşı toplantıya davet edeceğini açıkladı. Von der Leyen, AB Yapay Zeka Yasası'nın güvenlik tedbirleri için kritik olduğunu ve Kanada ile İngiltere'yle işbirliğinin artırılacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yapay zekanın yol açabileceği risklere karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere yapay zeka modellerini geliştiren başlıca laboratuvarları toplantıya davet edeceğini bildirdi.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumundaki yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapay zekanın ekonomi ve güvenlik açısından temel teknolojilerden biri haline geldiğine dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'nın bu teknolojiden toplumun yaşam kalitesini ve üretkenliğini artırmak için en üst düzeyde yararlanmak istediğini söyledi.

Von der Leyen, yapay zekanın doğru biçimde geliştirilmesi halinde insanlığa büyük yararlar sağlayabileceğini ancak bu güçlü teknolojinin önemli riskleri de barındırdığını belirtti.

Yapay zekanın taşıdığı riskler ele alınmadan teknolojinin potansiyelinden tam olarak yararlanılamayacağını vurgulayan von der Leyen, "En gelişmiş yapay zeka modellerinin kapasitesi arttıkça söz konusu riskler de daha belirgin hale geliyor. Geliştirilmekte olan modeller, daha önce mümkün olabileceğini hiç düşünmediğimiz düzeylerde bilgisayar korsanlığı yapılmasına imkan sağlayacak." diye konuştu.

Kendi kendini geliştirebilen yapay zeka modellerinden kaynaklanan tehlikelerin giderek daha görünür olduğunu anlatan von der Leyen, yapay zeka ajanlarının kendileri için belirlenen ortamların dışına çıkması veya sistemlere zararlı kod yerleştirmesi gibi olayların karşılaşılabilecek risklere ilişkin ilk işaretler olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, ileri düzey yapay zeka sistemlerini geliştiren şirketlerin yöneticilerinin de kendi kendini sürekli geliştirebilen modellerin ilerleme hızının kontrol altına alınması gerektiği uyarısında bulunduğuna işaret etti.???????

"Bu teknolojiyi geliştirenler açık biçimde konuşuyorsa bizim de aynı açıklıkta hareket etmemiz gerekiyor." diyen von der Leyen, AB Yapay Zeka Yasası'nın gerekli güvenlik tedbirlerinin oluşturulması açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

AB'nin söz konusu yasayla yapay zeka risklerine karşı küresel çalışmalara yön verebilecek bir konuma geldiğini belirten von der Leyen, Kanada, İngiltere ve benzer yaklaşımı paylaşan diğer ortaklarla işbirliğini artıracaklarını bildirdi.

Von der Leyen, tarafların yapay zeka modellerinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, erken uyarı sistemleri ve yapay zeka güvenliği gibi alanlarda ortak çalışma yürüteceğini belirterek, "En ileri yapay zeka modellerini geliştiren başlıca laboratuvarları, sektörün bu modellerin gelişim hızını kontrollü biçimde yönetmeye yönelik devam eden çalışmalarını nasıl destekleyebileceğimizi görüşmek üzere davet edeceğim." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın özellikle ulusal güvenliğini koruyabilmek için kendi yapay zeka kapasitesine sahip olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Bağımsızlığımız açısından kritik önem taşıdığı için bu yarışın içinde kalmalıyız." dedi.

Von der Leyen, bu kapsamda Avrupa'nın bilgi işlem kapasitesinin önemli ölçüde artırılması gerektiğini ve bunun temiz ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik öneriler sunacaklarını belirtti.

Kamu ve özel sektör kaynaklarının gelecek vadeden Avrupalı girişimlere ve şirketlere yönlendirilmesi için yeni yöntemler geliştireceklerini aktaran von der Leyen, Avrupa'nın yapay zekadan asıl ekonomik değeri bu teknolojinin gerçek ekonomide kullanılmasını yaygınlaştırarak elde edebileceğini söyledi.

Von der Leyen, yapay zekanın fabrikalarda, hastanelerde, hassas tarım uygulamalarında, enerji şebekelerinde, otonom sürüş sistemlerinde ve savunma alanında kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın sağlık, ulaşım, tarım-gıda, ileri imalat ile savunma ve uzay alanlarını yüksek potansiyel taşıyan beş öncelikli sektör olarak belirlediğini anlatan von der Leyen, bu sektörlere ilişkin yeni girişimlerin kasım ayında duyurulacağını bildirdi.

Yapay zekanın sağlık alanında doktorların yerini almaması, onlara destek sağlaması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Yapay zekanın doktorlarımızı güçlendirmesi gerekiyor, onların yerini alması değil." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın daha fazla değer ve sorumluluk üreten, daha düşük maliyetli, daha az enerji tüketen ve insan iradesini merkezde tutan bir yapay zeka yaklaşımını benimsediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Yapay Zeka, İngiltere, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Von der Leyen yapay zeka laboratuvarlarını riskler için toplantıya çağıracak - Son Dakika

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