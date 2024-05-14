Walmart, yüzlerce kurumsal çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Walmart, yüzlerce kurumsal çalışanını işten çıkaracak

Walmart, yüzlerce kurumsal çalışanını işten çıkaracak

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın yüzlerce kurumsal çalışanını işten çıkaracağı bildirildi. Şirketin İnsan Kaynakları Sorumlusu Donna Morris, yapılan değişikliklerin ayrıntılarını içeren bir not gönderdi. Değişiklikler sonucunda şirketin bazı bölümlerinde yüzlerce kurumsal pozisyonun azalacağı ve uzaktan çalışanların yerlerinin değişeceği belirtildi.

14.05.2024 22:31
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ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın yüzlerce kurumsal çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Walmart İnsan Kaynakları Sorumlusu Donna Morris, personele, yapılan değişikliklerin ayrıntılarının açıklandığı bir not gönderdi.

Söz konusu notta Morris, şirketin bazı bölümlerinde yüzlerce kurumsal pozisyonun sayısının azalmasıyla sonuçlanacak değişiklikler yapıldığını aktardı.

Morris, uzaktan çalışanlarla Dallas, Atlanta ve Toronto'daki ofislerde görev yapan çalışanların çoğunun yerlerinin değişmesinin istendiğini belirtti.

Kaynak: AA

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