WGS 2025: Geleceğin Hükümetleri ve Yapay Zeka - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

WGS 2025: Geleceğin Hükümetleri ve Yapay Zeka

Dubai'de başlayan WGS 2025 zirvesi, yapay zekayı merkezine alarak dünya için yeni çözümler arıyor.

11.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen ve yapay zekanın ana gündem maddeleri arasında yer aldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen zirveye, yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin yanı sıra 140 hükümetin delegasyonu, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

BAE Kabine İşleri Bakanı ve WGS Başkanı Muhammed El Gergavi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada 2000'den beri yaşanan çatışmalar, insani kriz, ekonomik zorluklar ve teknolojik gelişmelere dikkati çekti.

Son 25 yılda dünyada 2 milyon insanın savaşlar ve çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 120 milyon insanın yerinden edildiğini söyleyen El Gergavi, "25 yıl önce dünya nükleer savaşlardan korkuyordu. Bugün en büyük endişemiz, siber savaşlar." dedi.

El Gergavi, geçmişteki hatalardan ders alınmadığı sürece başarısızlığın süreceğini belirterek, "İnsanlık, şu anda tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası çabalar yeterli değil"

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab da dünyanın sanayi çağından "akıllı çağa" ilerlediğini dile getirerek, "Sanayi çağından akıllı çağa çok büyük bir hızda geçiyoruz ve bu hız, daha önce dünyada yaşanan dönüşümlere göre çok farklı. Herkes yapay zekayı konuşuyor. Yapay zekada sadece son 3 yılda yaşanan değişime baktığımızda bu hızı görüyoruz." diye konuştu.

Bu çağda "bilgi, veri ve akıllı öngörülerin" önemli olduğuna işaret eden Schwab, hükümetlerin bu değişim ve dönüşümü kolaylaştırması ve ihtiyaç duyulan altyapıyı sağlaması gerektiğini söyledi.

Schwab, hükümetlerin bir diğer görevinin de bu çağda ihtiyaç duyulan yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Eğitim bu noktada kilit önemde. Hükümetler birlikte çalışmalı ve bu yeni teknolojiler için gerekli politikaları oluşturmalı. Mevcut uluslararası çabalar yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Dünya, dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WGS 2025: Geleceğin Hükümetleri ve Yapay Zeka - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: WGS 2025: Geleceğin Hükümetleri ve Yapay Zeka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.