WSJ: ABD Kongresi üyeleri Credit Suisse hakkında Rusya yaptırımlarına uyum soruşturması başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

WSJ: ABD Kongresi üyeleri Credit Suisse hakkında Rusya yaptırımlarına uyum soruşturması başlattı

28.03.2022 18:37
WSJ: ABD Kongresi üyeleri Credit Suisse hakkında Rusya yaptırımlarına uyum soruşturması başlattı

ABD Kongresi üyelerinin, İsviçre merkezli Credit Suisse bankasından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyumuyla ilgili bilgi vermesini talep ettiği bildirildi.

ABD Kongresi üyelerinin, İsviçre merkezli Credit Suisse bankasından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyumuyla ilgili bilgi vermesini talep ettiği bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Kongresi üyelerinin Credit Suisse hakkında Rusya yaptırımlarına uyum soruşturması başlattığı aktarıldı.

Haberde, Gözetim ve Reform Komitesi Başkanı Carolyn Maloney ve Ulusal Güvenlik Alt Komitesi Başkanı Stephen Lynch'in, Credit Suisse Üst Yöneticisi Thomas Gottstein'a yönelik kaleme aldığı mektupta, yaptırıma maruz kalma olasılığı bulunan kişilere ait yat ve uçakların finansmanı hakkında bankadan bilgi vermesini istediği kaydedildi.

Söz konusu soruşturmanın Credit Suisse'in yakın tarihli bir borç anlaşmasında yatırımcılara zengin müşterilerle olan ilişkilerine ilişkin bilgileri silme talimatı verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldiği belirtilen haberde, borç anlaşmasının bankanın yatları ve jetleri finanse etmek için zengin müşterilere verdiği 2 milyar dolarlık kredilerin azalmasını sağladığı ifade edildi.

Haberde, ABD'nin Rus oligarklarına yönelik yaptırımları nedeniyle 2017-2018 döneminde 4 kredide temerrüt yaşandığı anımsatılarak, daha sonra yatırımcılardan anlaşma belgelerini imha etmelerinin istendiği bildirildi.

WSj'nin haberinde, Gottstein'a gönderilen mektupta komite başkanlarının bu haberlerin Credit Suisse'in yaptırımlara uyması konusunda önemli endişeler uyandırdığını yazdığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
ABD'lilerin çoğu Rusya ile savaşma ve nükleer tehdit konusunda endişeli ABD'lilerin çoğu Rusya ile savaşma ve nükleer tehdit konusunda endişeli Rusya'dan İsviçre'ye yaptırım tepkisi: Milyonlarca dolarlık lüks saatlere el kondu Rusya'dan İsviçre'ye yaptırım tepkisi: Milyonlarca dolarlık lüks saatlere el kondu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Credit Suisse, İsviçre, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi WSJ: ABD Kongresi üyeleri Credit Suisse hakkında Rusya yaptırımlarına uyum soruşturması başlattı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:56 Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: WSJ: ABD Kongresi üyeleri Credit Suisse hakkında Rusya yaptırımlarına uyum soruşturması başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement