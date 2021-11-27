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Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye'ye taşınıyor - Son Dakika

Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye'ye taşınıyor

27.11.2021 11:47
Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye'ye taşınıyor

Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda sektör temsilcileri ile PenDC arasında uluslararası iş birlikleri için köprüler kuruldu.

Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda sektör temsilcileri ile PenDC arasında uluslararası iş birlikleri için köprüler kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, yurt dışındaki firmaların sistem odalarını Türkiye'ye taşıyarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacaklarını söyledi.

TÜYAP Fuar Alanında düzenlenen BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda stant açan PenDC yetkilileri, yerli ve yabancı sektör temsilcilerine uygun fiyatlı ve güvenilir veri saklama hizmetinin avantajlarını anlattı.

Yoğun ilgi yatırımlar için cesaretlendirdi

Yurt içi ve yurt dışına yönelik güvenli ve ekonomik veri yedekleme hizmeti sunan Pen Data Center (PenDC) yetkilileri, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kıtaları bir araya getiren BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda sektör temsilcilerine uluslararası standartlarda veri yedekleme hizmeti sunmanın getireceği avantajları hakkında bilgiler verdi. İlk gününde yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım sağlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nın bilişim sektörü için de yeni iş birlikleri fırsatlarının kapılarını açtığını belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, "Fuara 45 ülkeden katılım sağlayan sektör temsilcilerinin çok yoğun ve yakın ilgisiyle karşılaştık. Bu tablo, bizi bir hayli memnun etti. Hem yerli, hem de yabancı sektör temsilcilerinin firmamızın sunduğu hizmetlere duyduğu ilgi, bizi yeni yatırımlar için daha da cesaretlendirdi. Firma olarak ülkemizin geleceği adına hayata geçirilecek iş birliklerinin temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Makine imalat sektörü değişime ayak uyduruyor

Makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümün, dijital çağa yönelik değişim ve gelişmelerden etkilendiğini de belirten Murat Ünal, "Türkiye'nin sanayi üssü Bursa'nın yanı sıra ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda veri saklama hizmeti gerçekleştirirken, yurt dışındaki firmalar ile de ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz. Makine imalat sektörünün, gün geçtikçe yenilenerek ileri teknolojilere uyum sağlaması, ülke ekonomimiz açısından gerçekten çok önemli bir gelişme. PenDC olarak BUMATECH Fuarı'nda açtığımız stantta yaptığımız görüşmelerle uygun maliyetler ile yeni güç birliklerine imza atacağız. Çoğu yabancı sektör temsilcilerinin sistem odalarını Türkiye'ye taşıyacak ve böylece ülke ekonomimize katkılarımızı daha da artıracağız. Firmamız, elektrik üretiminin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alarak sürdürülebilir ve yeşil üretim ile de yerli-yabancı sektör temsilcilerinin dikkatini çekiyor. Uluslararası rekabet ortamındaki güçlü firmalar Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecindeyken biz de bu dönüşüme ayak uydurarak yatırım ağımızı genişleteceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye'ye taşınıyor
Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye'ye taşınıyor
Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye'ye taşınıyor
Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye'ye taşınıyor

Togo Cumhuriyeti, Murat Ünal, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye'ye taşınıyor - Son Dakika Ekonomi


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