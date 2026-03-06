Yabancı Kontrollü Girişimler 2024 Raporu - Son Dakika
Yabancı Kontrollü Girişimler 2024 Raporu

06.03.2026 11:42
TÜİK, 2024'te yabancı girişim sayısının 11 bin 86 olduğunu, ciro payının ise %12,6 olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında yabancı kontrolündeki girişim sayısının 11 bin 86 olduğunu, bu girişimlerdeki toplam ciro payının ise yüzde 12,6 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023 yılında 10 bin 673 iken 2024 yılında 11 bin 86 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2023 yılında yüzde 12,9 olurken, 2024'te ise yüzde 12,6 olarak gerçekleşti.

YABANCI KONTROLÜNÜN EN YOĞUN OLDUĞU FAALİYETLER

Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışan sayısının toplam çalışanlar sayısı içinde payı 2023 yılında yüzde 5,2, 2024'te ise yüzde 5,1 oldu. Tütün ürünleri imalatı, 2024 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 94,6 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 40,6 ile Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı oldu. Yabancı kontrollü 11 bin 86 girişimden bin 309 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. ABD kontrolündeki 1010 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,3 iken Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

