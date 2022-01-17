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Yabancıya konut satışında ortalama fiyat 187 bin dolar oldu - Son Dakika

Yabancıya konut satışında ortalama fiyat 187 bin dolar oldu

17.01.2022 11:54
Yabancıya konut satışında ortalama fiyat 187 bin dolar oldu

Yabancılara satılan konutların ortalama değeri yılın son çeyreğinde 187 bin 91 dolar olarak gerçekleşti.

Yabancılara satılan konutların ortalama değeri yılın son çeyreğinde 187 bin 91 dolar olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) AGS Global iş birliğiyle hazırladığı yabancıya konut satış endeksi GİGDEKS'in ekim-aralık dönemine ilişkin araştırmasının sonuçları açıklandı.

Buna göre, kurdaki hareketlilik ve dolardaki yükseliş nedeniyle yabancılara satılan konutların ortalama değeri son çeyrekte 187 bin 91 dolara geriledi. Söz konusu rakam önceki çeyrekte 196 bin 37 dolardı.

Ocak 2021'de 161 bin 500 dolar olarak ölçülen ve (100 puan) baz değer olarak kabul edilen söz konusu rakam, son çeyrekte 115,8'e ulaştı.

Araştırmada, üyelerin özellikle gayrimenkul ekspertiz sistemindeki sorunların aşılmasıyla geleceğe daha ümitli baktığı görüldü. GİGDEKS verilerine göre, bir sonraki çeyrekte adet ve ciro bazında satışlarının artmasını bekleyenlerin oranı yüzde 58,9 seviyesine ulaştı.

"200 bin dolar hedefi devam ediyor"

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, son çeyrekte döviz kurundaki yükselişle yatırımcıların aynı konutu artık daha ucuza mal etmeye başladığını, bu nedenle birim fiyatta gerileme yaşandığını bildirdi.

Akbal, "Dolardaki türbülansın geçmesiyle 2022 için sepet fiyatının 200 bin dolara yükselmesi yönündeki hedefimiz geçerliliğini koruyor." ifadesini kullandı.

Dolardaki volatilitenin satışlara olumsuz etkilerinden bahseden Akbal, "Yabancılara konut satış adedi 2021'de önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2022'de de öngörümüz yaklaşık 70 bin adede varan bir yabancıya gayrimenkul satışı ve 10 milyar dolarlık gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sorunlarla mücadele edebilecek güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Akbal, "Türkiye olarak üretim, istihdam ve yatırımı yükseltme temeli üzerinde büyüyeceğimiz yeni dönemde ihracata katkı sağlamak için GİGDER olarak sektörle güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Konut, tüm dünyada güvenli bir liman olarak öne çıkıyor"

GİGDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Tekçe ise konut fiyatlarında yaşanan artıştan bahsederek, son 11 yıllık dönemde konut yatırımının dolar, avro ve mevduattan daha yüksek getiri sağladığını bildirdi.

Tekçe, "Türkiye'de gayrimenkul, güvenilir ve düzenli getirisiyle hem yerlilerin hem de yabancıların gözde yatırım aracı konumunda ve dünyada da güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. Bu veriler her şeye rağmen sektörün güvenini tazeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

GİGDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Burak Çelik de maliyetlerdeki artışa değinerek, sadece inşaat maliyetlerinin değil arsa fiyatlarının da yükseldiğini kaydetti.

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Gayrimenkul, Türkiye, konut, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yabancıya konut satışında ortalama fiyat 187 bin dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yabancıya konut satışında ortalama fiyat 187 bin dolar oldu - Son Dakika
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