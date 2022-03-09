Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi! - Son Dakika

Türkiye'de iç pazarda oluşan yağ arzı endişesi nedeniyle bu alandaki ihracata yasak getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın 27 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımladığı 'Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatı durduruldu. İhracat yasağı getirilen ürünler şöyle:

Soya yağı ve fraksiyonları (Sadece gıda amaçlı ihracat başvuruları)

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları

Mısır yağı ve fraksiyonları

Margarin

Tebliğ kapsamında daha önce daha zeytinyağı, kırmızı mercimek ve fasulyeye ürünleri ihracatı da yasaklanmıştı.

Öte yandan Azak Denizi'nde bekleyen Türkiye ait gemiler harekete geçti. Dünya gazetesinin haberine göre Rusya tarafından yapılan kontrollerden sonra gemilere izin verildiğini belirten sektör temsilcileri, bu gelişmelere rağmen Kerç Boğazı'ndan henüz geçen gemi olmadığını ifade ediyor. Yağ yüklü 23 geminin durumunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşmede gündeme getirmişti.