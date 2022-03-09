Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi! - Son Dakika
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Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!

09.03.2022 16:38
Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle oluşan arz sorunu sonucu ayçiçek yağı, soya yağı, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı ve margarin ihracatı askıya alındı.

Türkiye'de iç pazarda oluşan yağ arzı endişesi nedeniyle bu alandaki ihracata yasak getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın 27 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımladığı 'Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatı durduruldu. İhracat yasağı getirilen ürünler şöyle:

  • Soya yağı ve fraksiyonları (Sadece gıda amaçlı ihracat başvuruları)
  • Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları
  • Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları
  • Mısır yağı ve fraksiyonları
  • Margarin

Tebliğ kapsamında daha önce daha zeytinyağı, kırmızı mercimek ve fasulyeye ürünleri ihracatı da yasaklanmıştı.

Öte yandan Azak Denizi'nde bekleyen Türkiye ait gemiler harekete geçti. Dünya gazetesinin haberine göre Rusya tarafından yapılan kontrollerden sonra gemilere izin verildiğini belirten sektör temsilcileri, bu gelişmelere rağmen Kerç Boğazı'ndan henüz geçen gemi olmadığını ifade ediyor. Yağ yüklü 23 geminin durumunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşmede gündeme getirmişti.

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