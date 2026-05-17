Yağışlar Tarımı Rahatlattı, Buğday Üretimi Artacak

17.05.2026 14:03
TZOB Başkanı Bayraktar, bu yılki yağışların kuraklık tehdidini ortadan kaldırdığını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de bu yıl etkili olan yağışlara ilişkin, "Yağışlar neticesinde yer altı sularımız beslendi. Bunun sonucunda Türkiye'de kuraklık tehdidi büyük ölçüde ortadan kalktı. Bu durum, başta hububat olmak üzere üretimi olumlu etkileyecek. Bu yıl buğday üretiminin 22-23 milyon tona çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Gaziantep'te iki hafta önce meydana gelen sağanak, dolu ve şiddetli rüzgarın aynı anda etkili olduğu "süper hücre" fırtınasının çiftçilere verdiği zararı yerinde incelemek üzere kente gelen Bayraktar, bölgedeki ziraat odası başkanları ve ilgililerle Çaybeyi Mahallesi'ndeki fıstık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak tarım sektörünün birçok afeti aynı anda yaşamaya başladığını belirtti.

Olumsuz hava koşullarının tarımsal alanlara zarar verdiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sadece Gaziantep'te değil, 65 ilimizde don etkili oldu. Bu durum tarımsal üretime büyük zarar verdi. Kuraklık afetiyle karşı karşıya kaldık ve birçok ilimizde üretim olumsuz etkilendi. Sel ve su baskınları sonucu birçok ürünümüz zarar gördü. Binlerce dekar arazi sular altında kaldı. Sadece sel değil, don felaketinden etkilenen illerimizi de gezdim. Son günlerde dolu afeti de üretime zarar vermeye başladı. Dolu dışında hortumla da karşı karşıya kaldık. Gaziantep'te hem dolu hem hortum yaşandı."

Gaziantep'in 9 ilçesinde yaklaşık 8 bin 310 çiftçinin yaşanan afetlerden etkilendiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"380 bin dekar alan zarar görmüş durumda. Hububat, baklagil, zeytin, üzüm ve Antep fıstığı gibi ürünlerimiz etkilendi. Kesin hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep'te tarım sigortası oranının düşük olduğunu görüyoruz, şu an yaklaşık yüzde 18 seviyesinde. Ürünlerin zarar görmesi nedeniyle önümüzdeki 2-3 yıl verim kaybı yaşanabilir. Bu kayıpların karşılanmasını talep ediyoruz. Üreticimize sahip çıkma ve sahada kalmasını sağlama zamanıdır."

"Bu sene buğdayda üretimin 22-23 milyon tona çıkmasını bekliyoruz"

Türkiye genelinde bu yıl etkili olan yağışların üreticiyi olumlu etkilediğini ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yağışların gelmesinden memnuniyet duyduk. Hem barajlarımız boştu, onlar doldu. Birçok bitkisel üretimde sulama imkanımız olacak o çok önemliydi. Yağışlar neticesinde yer altı sularımız beslendi. Bunun sonucunda Türkiye'de kuraklık tehdidi kalkmış durumda. Hububat başta olmak üzere olumlu etkileyecek. Bu sene buğdayda üretimin 22-23 milyon tona çıkmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:15:03. #7.13#
