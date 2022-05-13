Yalova açıklarında kurulan 4 midye çiftliğinde ilk hasat haziranda yapılacak - Son Dakika
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Yalova açıklarında kurulan 4 midye çiftliğinde ilk hasat haziranda yapılacak

13.05.2022 10:18
Yalova açıklarında kurulan 4 midye çiftliğinde ilk hasat haziranda yapılacak

Marmara Denizi'nde, organik atık ve planktonlarla beslendiği için suyu temizleyici özelliği bulunan Akdeniz midyelerinin yetiştirileceği çiftliklerde hasat öncesi çalışmalar sürüyor.

Marmara Denizi'nde, organik atık ve planktonlarla beslendiği için suyu temizleyici özelliği bulunan Akdeniz midyelerinin yetiştirileceği çiftliklerde hasat öncesi çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle, müsilaja karşı önlem olması da amaçlanan ve başvurusu yapılan yıllık 9 bin ton kapasiteye sahip 7 tesisten kurulumu tamamlanan 4'ü'nde ilk hasat gelecek ay yapılacak.

Çınarcık ilçesi açıklarında kurulan midye çiftliğinde hasat öncesi çalışmaları yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yetkililerden bilgi aldı.

Midye ekimi, sınıflandırma ve hasat öncesi midyeleri takip eden Parıldar, gazetecilere, Yalova'nın Marmara Denizi'ne 123 kilometre kıyısının bulunduğunu söyledi.

Marmara'da balıkçılığın yanında 2019'dan itibaren yetiştiricilik için de faaliyetlere ve 7 midye işletmesinin kurulmasına başlandığını belirten Parıldar, "Halihazırda bütün işletmelerimizin projeleri onaylandı. Yıllık 6 bin ton kapasiteli 4 çiftliğimizin kurulumu tamamlandı. 3 bin ton kapasiteli çiftliklerimizin kurulumu devam ediyor." dedi.

Sertifikalı midye üretimi

Parıldar, Yalovalı balıkçıların Marmara Denizi'nde geçen yıl yaklaşık 14 bin ton balık avladığını ve 276 milyon liradan fazla kazanç elde ettiğini aktardı.

Midye çiftliklerinin yakın gelecekte Yalova'nın balıkçılık, deniz ve su ürünlerinden elde ettiği gelirleri katbekat artıracağını vurgulayan Parıldar şöyle bilgi paylaştı:

"9 bin ton kapasiteli 7 midye çiftliğimiz tam kapasite ile üretime geçtikleri zaman ekonomiye katkıları yıllık 200 milyon liraya yakın olacak. Türkiye'de değişik illerde midye çiftlikleri kuruluyor ama ilk 'İyi Tarım Uygulamaları' sertifikalı ve 'Organik Tarım' sertifikalı' midye üretimi yapmak için ilimizde faaliyete başladık. Bu da yine bizim üretimimizi ilimizde katma değerli, diğer illerden farklı olabilecek bir üretim metodu ortaya koyuyoruz. Bu sene veya önümüzdeki sene İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı ve Organik Tarım sertifikalı midye üretimi gerçekleştireceğiz."

Suat Parıldar, 2020 yılından itibaren kaçak midye avcılığı yapıldığı tespit edilen 20 tekneye el konulduğunu, kaçak avcılıktan elde edilen 7 bin çuval midyenin ise denize bırakıldığını sözlerine ekledi.

Çınarcık'ta 174 bin metrekare alandaki çiftliğin yöneticisi su ürünleri mühendisi Ali Evsen ise yıllık 2 bin 574 ton midye üretimi kapasitelerinin bulunduğunu belirtti.

Gelecek ay satışlara başlayacaklarını bildiren Evsen, "Bu sene hedefimiz 800 ton civarında ürün elde etmek. Tam kapasiteye ulaşmamız 2 seneyi bulacak. İç piyasa ağırlıklı olmakla birlikte asıl hedefimiz ihracat yapmak. Katma değerli ürün, işlenmiş ürün elde etmek ve sadece Avrupa değil tüm dünyaya ihracatını gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

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Marmara Denizi, Marmara, Yalova, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yalova açıklarında kurulan 4 midye çiftliğinde ilk hasat haziranda yapılacak - Son Dakika


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