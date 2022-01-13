Üye Girişi
Yalova Belediyesi memurlarına yüzde 120 SDS artışı - Son Dakika

Yalova Belediyesi memurlarına yüzde 120 SDS artışı

13.01.2022 13:36
Yalova Belediyesi memurlarına yüzde 120 SDS artışı

Yalova Belediyesi ve Bağımsız Yerel Hak-Sen arasında yapılan anlaşmayla, memur ve sözleşmeli personelin Sosyal Denge Sözleşmelerine (SDS) yüzde 120 oranında artış yapıldı.

Yalova Belediyesi ve Bağımsız Yerel Hak-Sen arasında yapılan anlaşmayla, memur ve sözleşmeli personelin Sosyal Denge Sözleşmelerine (SDS) yüzde 120 oranında artış yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Bağımsız Yerel Hak-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya'nın arasında 2022-2023 Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Mustafa Tutuk, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi enflasyon altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" sözlerinden aldığımız şiar ile memurlarımıza aldıkları sosyal denge oranında yüzde 120 artış sağladık. Kanunlarımızın el verdiği en üst limiti uygulayarak, sosyal haklarla ilgili olarak da düzenlemeler yaptık. Bizler, büyük Yalova Belediyesi olarak, ailemizin her ferdinin daha iyi şartlarda çalışmaları için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - YALOVA

Yalova Belediyesi memurlarına yüzde 120 SDS artışı

YORUMLAR
500

Yalova Belediyesi, Mustafa Tutuk, Vedat Kaya, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova Belediyesi memurlarına yüzde 120 SDS artışı - Son Dakika Ekonomi


Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı         
13:38
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:38 Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13:36 Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde
13:21 Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?
13:17 Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
12:47 Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz, ittifak yapıları değişebilir
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 13:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova Belediyesi memurlarına yüzde 120 SDS artışı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement