Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı

01.07.2022 10:58
Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı

Yalova Belediyesi Personel A.Ş çalışanlarını ilgilendiren Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinin 2. oturumu yapıldı.

Yalova Belediyesi Personel A.Ş çalışanlarını ilgilendiren Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinin 2. oturumu yapıldı.

Yapılan iki toplantıda taslak metin üzerinde karşılıklı istişareler gerçekleştirildi. Temmuz ayından itibaren maaşlara ve sosyal haklara yansıyacak olan zam oranının konuşulduğu görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Toplantıya belediyeyi temsilen Yalova Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz, Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu katıldı. Toplantıda Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ve Yalova Belediyesi Personel A.Ş temsilcisi Salih Ayvaz personel maaşları ve yan haklar ile ilgili istekleri belediye yetkililerine iletti. Belediye yetkilileri tarafından maaş ve sosyal hakların yakın zamanda açıklanacağı bildirildi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı - Son Dakika
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