Yalova Belediyesi Personel A.Ş. 345 İşçinin İş Akitlerini Fesh Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova Belediyesi Personel A.Ş. 345 İşçinin İş Akitlerini Fesh Edecek

Yalova Belediyesi Personel A.Ş. 345 İşçinin İş Akitlerini Fesh Edecek

Yalova Belediyesi'nin şirketlerinden Personel A.Ş., Hak-İş Sendikasına gönderdiği yazıyla 345 işçinin iş akitlerini fesh edeceğini ve toplu işten çıkartma yapacağını açıkladı. Personel A.Ş'den, ilgili sendikaya gönderilen yazıda ise yaşanan çelişki dikkatlerden kaçmadı.

28.05.2024 10:34  Güncelleme: 10:35
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Yalova Belediyesi'nin şirketlerinden Personel A.Ş., Hak-İş Sendikasına gönderdiği yazıyla 345 işçinin iş akitlerini fesh edeceğini ve toplu işten çıkartma yapacağını açıkladı. Personel A.Ş'den, ilgili sendikaya gönderilen yazıda ise yaşanan çelişki dikkatlerden kaçmadı. 25 Nisan tarihi verilen yazıda, 17 Mayıs'tan sonra alınacak tasarruf tedbirleri bahane olarak gösterildi. Kurban Bayramı öncesi işsiz kalan çalışanlar, "Seçimden hemen sonra verilen kıyım kararına Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerini bahane ettiler "dediler.

Yalova Belediyesi'nin yaşadığı çelişki, yaptığı yazışmalarla ortaya çıktı. 24 Nisan 2024 tarihinde Yalova Belediyesi Personel Anonim Şirketi tarafından Hak-İş Hizmet-İş Sendikasına gönderdiği yazıda şu cümleler yer aldı;

"Yalova Belediyesi, yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri çerçevesindeki genel hükümler, bu çerçevede kurumun içinde bulunduğu mali sıkıntılar, cari borç ödeyememe, icra takipleri, personel maaşları ödenmesi için kredi kullanıldığı gibi hususlara' atıfta bulunulmuştur. Yine aynı yazıda kurumun personel giderinin bir önceki yılın gerçekleşmiş gelir oranının yeniden değerleme oranının çarpımı ile bulunan tutarın yüzde 40'ı aşamayacağı belirtilmiştir. Bütçedeki personel giderinin yüzde 40 oranına düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması istenildiğinden belediyenin işleyişinin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde, ilgili yazı ekinde bulunan personel gider oranı cetveli dikkate alınarak iş eksilişi yapılması hususu tarafımıza bildirilmiştir. Bu sebeple ilgili kanun gereği sadece Yalova Belediyesi'ne çalışan tedarik etmekle görevli olan Yalova Belediyesi Personel Anonim Şirketi işveren unvanı ile Rüstem paşa Mah. Sema Sokak No: 9 Kat: 4 Merkez/ Yalova adresinde kurulu 971 adet işçinin çalıştığı işyerimizde, ekonomik sebeplerden dolayı ve işçi ücretlerinin gününde ödenememesinden dolayı 345 adet işçinin hizmet akitleri 30 gün sonra 4857 sayılı İş Kanunun 'Toplu İşçi Çıkarma' prosedürünü düzenleyen 29. maddesine göre ve aynı kanunun 17. Maddesi dikkate alınarak feshedileceği Yalova İş-Kur İl Müdürlüğü ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş olup; 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince gerekli görüşmeler yapmak üzere sendikanız ile irtibata geçilecek olup, gereğini bilgilerinize rica ederiz." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova Belediyesi Personel A.Ş. 345 İşçinin İş Akitlerini Fesh Edecek - Son Dakika

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