Yalova'da 2022 hedefi 1 milyon turist - Son Dakika

Yalova'da 2022 hedefi 1 milyon turist

YALOVA - Yalova'da, 2022 yılındaki turizm hedefi pandeminin etkisinin azalmasıyla 1 milyon yerli ve yabancı turist oldu.

Kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesiyle Yalova, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yüzde 59'u orman olan kentte, Yürüyen Köşk, Hersekzade Ahmetpaşa Camisi gibi tarihi mekanların yanı sıra 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü turistleri adeta büyülüyor. Göller, şelaleler ve bir çok türdeki ağaca ev sahipliği yapan Teşvikiye Kent Ormanı da turistleri bölgeye çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, ildeki turizmi canlandırma adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Yalova turizmi destinasyonu olan Yalova'nın İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi mega şehirlere yakınlığının önemine dikkati çeken Tali, Yalova'da destinasyon sayısını artırarak konaklamalı turları kente çekmek istediklerini ifade etti.

2022 hedefi turist sayısı ikiye katlamak

Yalova'nın turizm sektöründen pastadan hak ettiği payı alması için çabaladıklarını anlatan Tali, geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle düşen rakamların bu yıl artmasını hedeflediklerini belirterek, "Yalova'da, 2021 yılı verilerine göre 130 bin yabancı, 350 bin de yerli olmak üzere hemen hemen 500 bine yakın konaklama yapılmıştır. Biz bu hedefi 2022 yılında pandeminin de hemen hemen sona gelmesiyle, 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist bekliyoruz" diye konuştu.

Yabancı turistler Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı

Kente gelen turistlerin özelikle kaplıca turizminde yaralandığını ifade eden Tali, şöyle konuştu:

"Özellikle Ortadoğu'dan turistlerimiz olmakla beraber Almanya, Romanya, Rusya'dan ve Balkanlardan gelen turistlerimiz var. Birinci sırada Arap turistlerimiz Yalova'mızı tercih etmektedir. Bunun sebebi kaplıcalardan dolayıdır. Kaplıcalarımız dünyada meşhurdur. Bunlardan birisi Termal diğeri de Armutlu ilçesindedir. Termal, 1900 yılında Roma'da yapılan kaplıca suyu yarışmasında birincilik madalyası olan bölgemizdir. Burada nitelikli tesis sayısı arttıkça daha da tercih edilen bir yer olacaktır. Rekabet gücümüzü artıracak marka tesislerinin artması lazım. Bu da yavaş yavaş tanıtımla hayata geçirilecektir.