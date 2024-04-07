Yalova'da 2024 Yılı İhracatı Yüzde 847 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da 2024 Yılı İhracatı Yüzde 847 Arttı

Yalova\'da 2024 Yılı İhracatı Yüzde 847 Arttı

Yalova'da 2024 yılının ilk 3 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 847 artarak 170 milyon 758 bin dolar oldu. Yalova'da gemi, yat ve hizmetleri sektörü en çok ihracat yapan sektör oldu.

07.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:18
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Yalova'da 2024 yılının ilk 3 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 847 artarak 170 milyon 758 bin dolar oldu.

2023 yılını 819 milyon 252 bin dolar ihracatla tamamlayan Yalova'daki firmalar, 2024 yılı ihracatına da hızlı bir giriş yaptı. Yalova'da ocakta 81 milyon 342 bin dolar, şubat ayında ise 36 milyon 376 bin dolar ihracat yapılmıştı. Geçtiğimiz mart ayında ihracat ise 53 milyon 40 bin olarak gerçekleştirildi. Böylelikle geçtiğimiz 2024 yılının ilk 3 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 847 artarak 170 milyon 758 dolar oldu.

Yalova'da 2024 yılında ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. 3 ayda 153 milyon 722 bin dolar ihracat yapan tersaneleri 6 milyon 166 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 3 milyon 14 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Türkiye'de süs bitkileri üretiminde söz sahibi illerden Yalova'da, sektörün 3 aylık ihracat performansı 1 milyon 558 bin dolar oldu.

Yalova'da 3 ayda 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise 1 milyon 236 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 1 milyon 169 bin dolarla deri ve mamulleri ile 1 milyon 55 bin dolarla makine ve aksamları oldu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova'da 2024 Yılı İhracatı Yüzde 847 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 2024 Yılı İhracatı Yüzde 847 Arttı - Son Dakika
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