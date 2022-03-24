Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül - Son Dakika
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Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül

24.03.2022 16:14
Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül

Yalova İnsan Kaynakları Platformu tarafından 2021 yılında en fazla istihdam sağlayan firmaları ödüllendirildi.

Yalova İnsan Kaynakları Platformu tarafından 2021 yılında en fazla istihdam sağlayan firmaları ödüllendirildi.

Yalova İnsan Kaynakları Platformu'nun düzenlemiş olduğu "İstihdamın En'leri Ödül Töreni ve Kalkınma Ajanslarının Genç İstihdamı Temalı Faaliyetleri" programında en fazla istihdam sağlayan Gemak Şirketler Grubu oldu. Yalova Valisi Muammer Erol, plaketi firma adına Endüstriyel İşler Direktörü İrfan Halil Kürkçü'ye verdi. En fazla engelli istihdamı sağlayan Atakent Hastanesi'nin plaketini Genel Müdürü Mehmet Yaşar Genç aldı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Genç'e plaketini teslim etti.

En fazla kadın istihdamı oluşturan firma Özdilek Yalova AVM adına İşletme Müdürü Abrek Canbolat Öz'e ödülü Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan takdim etti. İstihdam etki oranı en yüksek olan firma Yalova Black Bird Termal Hotel'in plaketini Genel Müdürü Rahmi Çağrı Kaya'ya, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu verdi. En fazla genç istihdamı sağlayan Köfteci Yusuf adına İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Nagihan Tuna Buldu'ya ödülünü Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel takdim etti. - YALOVA

Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül
Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül
Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül
Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül
Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül

YORUMLAR
500
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Muammer Erol, İstihdam, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da en çok istihdam sağlayan firmalara ödül - Son Dakika
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