Yalova'da Kadın Girişimciden Tarımda İhracat Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da Kadın Girişimciden Tarımda İhracat Hedefi

Nihal Başkan, kadın ekibiyle tarımda daha fazla üretim ve ihracat hedefliyor. Desteklerin önemi vurgulandı.

13.05.2025 11:13
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Yalova'da süs bitkileri üreten Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihal Başkan, kadın ağırlıklı ekibiyle çalıştığını belirterek, "İleride daha fazla üretim yaparak ihracatta iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümünde, ziraat mühendisi Nihal Başkan, çiftçiliğe başlama hikayesini ve hedeflerini anlattı.

Babasının kesme çiçek üreticisi olduğunu, üniversite eğitiminin ardından Yalova'ya dönerek çeşitli firmalarda çalıştığını aktaran Başkan, üç yıldır kendi işletmesinde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Başkan, genç kadın bir girişimci için Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerin önemine dikkati çekerek, "Destekler doğru yerde değerlendirildiğinde bizlerin sektöre girebilmesi ve sürekliliğinin sağlanması adına çok faydaları oluyor. Önemli olan bizim bu noktada kendimizi ne kadar geliştirebileceğimiz, bizlere ve tarıma faydalı olacak şekilde doğru projelerle bu destekleri kullanabilmemiz." diye konuştu.

"Tarımı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyoruz"

Tarım sektörünün ihracattaki önemini vurgulayan Başkan, "Hayvancılık ve bitkisel üretimde çalışan çiftçilerin yaptığı işler çok değerli. Bizler daha ileriye gitmek ve tarımı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyoruz. Özellikle teknoloji kullanarak ve birim alanda verimliliği artırarak daha da iyi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan, mesleğini severek yaptığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sabah çok erken saatlerde başlıyoruz. Arkamda ayrı bir kadın gücü daha var. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Dış mekan süs bitkilerini kendimiz üretiyoruz, fideyi kendimiz üretiyoruz. Tohumdan üretim yapıyoruz. Bunu kadın eliyle yapıyoruz. İşletmede kadın ağırlıklı çalışıyoruz. Dış mekan süs bitkilerinde iyi bir noktadayız. İleride daha fazla üretim yaparak ihracatta iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz."

"Tarımda kalmalıyız, tarımla devam etmeliyiz"

Başkan, gençleri sektörde faaliyet göstermeye davet ederek, "Tarım dendiğinde şu an gençler biraz geride kalmayı tercih ediyorlar ama bunu yapmasınlar. Bizler onlara örnek olabiliriz. Gençler tarımda çok çok iyi yerlere gelebilirler. Teknolojiyi en iyi kullanabilen onlar. Özellikle ilgili alanlardan mezun olan arkadaşların bizlerde staj imkanları var. Gelip deneyebilirler ve ileride işletme sahibi olabilirler. Tarımda kalmalıyız, tarımla devam etmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yalova'da Kadın Girişimciden Tarımda İhracat Hedefi - Son Dakika

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