Yalova'da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi - Son Dakika
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Yalova'da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi

01.09.2022 01:15
Yalova'da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi

- Yalova'da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi Milli Savunma Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" düzenlenen törenle denize indirildi.

- Yalova'da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi

YALOVA - Milli Savunma Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" düzenlenen törenle denize indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi işbirliğiyle yapımı tamamlanan denizaltı havuzu Yalova'daki Hicri Ercili Tersanesinde düzenlenen törenle denize indirildi.

Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelininin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.

Havuz, 4 dizel-jeneratör ile liman dışında denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek.

105 metre uzunluğu, 25,1 metre genişlik ve 19,95 metre yüksekliğe sahip yapının denize indirme töreninde açıklamalarda bulunan ASFAT Proje Sorumlu su Bedrettin Karaçorlu, önemli bir günü yaşadıklarını ifade etti.

Karaçorlu, projenin stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Karaçorlu, denizaltı havuzunun boş ağırlığının 4 bin ton olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ,

"3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor."

"Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaşacağını hedefliyoruz."

Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında yalıtkanlığına sahip olduğunu ifade eden Karaçorlu, denizaltı havuzunun NATO standartlarına uygun yapıldığını belirterek, "Türk loyduyla beraber kontrol edildi. Bu havuz diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip.100 nat rüzgar hızı yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok. Ağırlık olarak Gölcük'teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan bir kaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi. Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler. Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaşacağını hedefliyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
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Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Altı, Gölcük, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi - Son Dakika
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