Yalova'da Peyzaj Forumu 2050

Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenecek "Peyzaj ve Süs Bitkilerinde Yeni Nesil Vizyon Formu 2050" süs bitkileri ve peyzajı alanındaki üreticileri bir araya getirecek.

Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından 23 Haziran Salı günü Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek foruma katılacak ikinci ve üçüncü nesil üreticiler, sektörün geleceğiyle ilgili çalışmalar yapacak.

Forumda sektöre ilişkin üretimden pazarlamaya, kaliteden dijitalleşmeye, ihracattan küresel vizyona kadar geniş yelpazede raporlar hazırlanacak.

Bölümün öğretim üyelerinden Prof. Dr. Müttalip Gündoğdu, AA muhabirine, süs bitkileri sektöründe söz sahibi illerden Yalova'da düzenleyecekleri forumun çok kıymetli olduğunu söyledi.

Forumla peyzaj ve süs bitkileri sektöründe yeni nesil üreticilerin gelecek 25 yılı organize etmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Gündoğdu, "Sektördeki paydaşlarımızla, gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlarla beraber bunları yöneterek, forumda istemiş olduğumuz bilgileri ve akademik çalışmaları bütünüyle ele alarak bir rapor hazırlamayı düşünüyoruz. Hazırlayacağımız bu raporu gerek paydaşlarımız gerek diğer kamu kurumlarıyla beraber sektörümüze iletip gelecek 25 yılımızı planlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Gündoğdu, 25 yıllık planın uzun süreyi kapsadığına ancak planlama olmadan ve kayıt altına almadan yapılan işlerde başarı oranının düşük olduğuna dikkati çekti.

Sektörde mevcut olan sorunlarla beraber ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek problemleri de düşünerek bu formu tasarladıklarını anlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Geleceğe yönelik kesin bilgilere ulaşma ya da durum tespiti yapabilmemiz mümkün değil ama önceden planlama yaparak en azından sektörümüzün karşılaşabileceği problemleri çözmek adına bu forumun etkin olacağını düşünüyoruz. Bir diğer hedefimiz ise yeni nesil. Daha önce aile işletmelerinde bu tür yetiştiricilikle uğraşan eski nesilde bir üretim gerçekleştirildi ama bunların yeni nesle nasıl aktarıldığı, bu duruma nasıl baktığı ve yeni neslin gelecek 25 yıllık planlamada hangi rolü veya hangi konularda görev alması gerektiğiyle ilgili önemli çıkarımları bu forumda elde edeceğimizi düşünüyorum."

"Gençlerle de işbirliği yapmak istedik"

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gül Yücel de yeni nesil üreticilerle 2050 yılına projeksiyon yapmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yalova genelinde çok sayıda işletme sahibinin belli bir deneyime ulaştığını, çok önemli katkılar sunduklarını ancak artık ikinci kuşak olarak görülen evlatlarının piyasaya hakim olmaya başladığını anlatan Yücel, şöyle konuştu:

"Babalarından, büyüklerinden aldıkları bu mirası geliştirerek ileriye taşımak niyetindeler. Biz de bu 2050'yi planlarken, oraya projeksiyon yaparken aslında bu gençlerle de işbirliği yapmak istedik. Onların akıllarından geçenler, vizyonları, hedefleri neler olmalı, masaya yatırıp bunları paylaşmak, tartışmak istedik. Çıkmazlar nedir? Çözüm yolları nelerdir? Nasıl bir yöntem izlenmeli? 'Bunlara birlikte karar verelim' dedik. Bir sonraki yıl bunu ulusal düzeyde hatta belki sonrasında uluslararası düzeyde genişleterek yapacağız. O nedenle önemi çok büyük."

"Doğru işletmecilikle kaliteli ürünler piyasaya sunabileceğimizi görüyoruz"

Öğretim görevlisi Dr. Yusuf Evren Doğan da Avrupa'da yaptıkları araştırmalarda Türkiye'nin peyzaj ve süs bitkileri alanında büyük bir potansiyelinin olduğunu anlattı.

Forumda sektörün geleceğiyle ilgili önemli çalışmaların yapılacağını belirten Doğan, "Peyzaj ve süs bitkileri sektöründe ikinci, üçüncü hatta dördüncü nesil fidanlık sahiplerini böyle bir forumda toplamamızın temel nedenlerinden birisi Avrupa'da yaptığımız çalışmalardan ortaya çıkan çıktılar. Bizler dijitalleşme, yapay zeka, kurakçıl peyzaj kullanımı, su yönetimi ve küresel ısınmayla gelen onlarca soruna çözüm bulabilecek potansiyele sahibiz." dedi.

Doğan, Türkiye'nin yanı başında önemli pazarların olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu pazarlarda söz sahibi olacak paydaşlarımızın da bahsettiğimiz hedef kitle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu önümüzdeki 25 yılı tasarlayabileceğimiz paydaşlarımızı forumda toplayarak onların fikirlerini almak, bu fikirlerden doğacak olan veriyi iyi bir analizle sonuca götürmek, hatta belki 5 soruna çözüm bulabileceğimiz, 3 tane de proje çıkarabileceğimiz, Türkiye'yi önümüzdeki 25 yılda peyzaj ve süs bitkileri alanında önemli atak yapabilecek noktaya taşıyabileceğimiz bir rapor ortaya koymaya çalışıyoruz."

Sektörün Avrupa pazarına daha doğru, nitelikli ve kaliteli ürünlerini sunma şansını da elde edeceklerine inandığını anlatan Doğan, "Biz eğer kalite standartlarıyla beraber yeni teknolojileri özellikle kurumlarımızın ya da fidanlıklarımızın dijitalleşmesi, yapay zeka destekli sulama, bitki izleme teknolojileriyle birlikte tamamını düşündüğümüz zaman doğru işletmecilikle kaliteli ürünler piyasaya sunabileceğimizi görüyoruz. Bu forum belki bundan sonraki süreci de yönlendirmemizi sağlayacak. Herkes daha kaliteli daha verimli bir çalışma gerçekleştirmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Bu sadece bizim için değil sektördeki firmaların da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir forum"

Öğretim görevlisi Dr. Merve Tanfel de üniversitelerin bilgi, veri üretim alanları olarak görüldüğünü ancak kendilerinin hem sektörü hem de veri üretimini paydaşlarla aynı noktada buluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Süs bitkileri üretimi noktasındaki özelliği nedeniyle Yalova'nın çok güçlü bir il olduğunu ifade eden Tanfel, "Hem sektör burada hem de akademik anlamda çalışmalar yapabilmemiz için elverişli alanlar söz konusu. Genç nesle bunu göstermek, onların da burada katkı sağlayabileceğini, geliştireceğini, sektörel ve akademik anlamda birlikte bir şeyler yapabileceğimizi kanıtlamak için forum düzenlemeye karar verdik." diye konuştu.

Tanfel, artık dijital çağda yaşandığını ifade ederek, "Yapay zekayı, artık farklılaşmış üretim sistemlerini, sadece üretim açısından değil başka türlü projelerde nasıl kullanılabileceğini, bakım, ithalat, ihracat konusunda hangi sistemlerin kullanıldığını, eğitim açısından neleri geliştirebileceğimizi, yeni nesil eğitim sistemlerinde nelere yönelebileceğimizi sektörle aynı masada konuşarak bir rapor ortaya çıkarmak istedik. Bu sadece bizim için değil sektördeki firmaların da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir forum." değerlendirmesinde bulundu.