Yalova\'da SANTEK 2026 Toplantısı Gerçekleşti

Yalova'nın sanayi, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yön verecek önemli toplantılardan biri olan Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2026 Yılı 2. Toplantısı, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yalova Makine İhtisas OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya kamu kurumları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve ilgili paydaşların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında Yalova Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve Yalova İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın katılımcılara hitap etti.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında yeşil sanayi dönüşümü, karbon ayak izi farkındalığının artırılması ve bu kapsamda il genelinde yürütülebilecek çalışmalar yer aldı. Sanayide sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine hazırlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ekseninde gündeme ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Ardından girişimcilik, kurumsal dönüşüm ve insan kaynağı gelişimi konularında çalışmalar yürüten Platin Yaka ve Mylab Kurucusu Mehtap Yıldız, "Deneyimin Gücüyle Büyümek: Platin Yaka" başlıklı sunumuyla bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Toplantıda ayrıca kurul üyeleri ve katılımcılar tarafından gündem dışı konulara ilişkin görüş ve öneriler değerlendirilirken, il sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak çeşitli başlıklarda istişarelerde bulunuldu. Görüşmeler sonucunda alınan kararlar kurul üyelerinin imzasına sunuldu.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, SANTEK Kurulu'nun amaç ve hedeflerine uygun olarak bölgenin yalnızca üretim altyapısıyla değil, aynı zamanda kamu, sanayi, üniversite ve diğer paydaşları bir araya getiren iş birliği platformlarıyla da Yalova'nın kalkınmasına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. - YALOVA