Yalova'nın İhracatı 294 Milyon Dolar

Yalova'dan 5 ayda 294 milyon dolarlık ihracat

YALOVA - Yalova'da yılın ilk 5 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,9 artarak 294 milyon 693 bin dolar oldu.

Yalova'da 2025 yılı ihracatı devam ediyor. 2024 yılının ilk 5 ayında 186 milyon 586 bin dolar ihracat yapılan kentten bu yılın aynı döneminde ise 294 milyon 693 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yalova'dan ocak ayında 49 milyon 71 bin, şubatta 71 milyon 997 bin, martta 18 milyon 597 bin, nisanda 50 milyon 694 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz haziran ayında ise yılın en yüksek ihracatı 104 milyon 346 bin dolar ile gerçekleşti.

Yalova'da bu yıl ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. Kentteki tersaneler 5 ayda 260 milyon 669 bin dolar ihracat yaptı. Tersaneleri 9 milyon 933 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 5 milyon 878 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Süs bitkisi üretiminde söz sahibi illerden olan Yalova'da sektör ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüze 26,1 artırarak, 3 milyon 880 bin dolara ulaştı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ise 3 milyon 272 bin dolar ihracat yapıldı.

Yalova'dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

Makine ve aksamları 2 milyon 264 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 254 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyon 215 bin dolar, iklimlendirme 1 milyon 181 dolar, hazır giyim 1 milyon 292 bin dolar.