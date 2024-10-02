Yalova\'nın İhracatı %38,7 Düştü

Ekonomi

Yalova'dan 2024 yılının ilk 9 ayında 382 milyon 709 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Kentte yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 düştü.

Yalova'nın eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Kentten eylül ayında yapılan ihracat 78 milyon 277,82 dolar oldu. Kentteki firmalar bu yılın ocak ayında 81 milyon 342,47 bin dolar, şubatta 36 milyon 369,424 bin dolar, martta 53 milyon 40,46 bin dolar, nisanda 8 milyon 195,74 bin dolar, mayısta 7 milyon 519,11 bin dolar, haziranda 105 milyon 648,05 bin dolar, temmuzda 5 milyon 828,57 bin dolar, ağustosta ise 6 milyon 488,21 bin dolar ihracat rakamlarına ulaştı. Böylelikle 2024 yılının ilk 9 ayında yapılan ihracat 382 milyon 709 bin dolar oldu.

Yalova'da 9 aylık dönemde en çok ihracat gemi ve yat hizmetleri sektöründe yapıldı. Tersanelerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 41,4 düşerek 327 milyon 88 bin dolar oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 9 ayda 20 milyon 267 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu sektörün 11 milyon 751 dolar ihracatla madencilik sektörü takip etti. Süs bitkileri sektöründe ise 4 milyon 529 bin dolar ihracat yapıldı. Yalova'da 1 milyon doları üzerinde ihracat yapan sektörler ise şöyle oldu: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 3 milyon 816 bin, elektrik ve elektronik 3 milyon 312 bin, demir ve demir dışı madenler 2 milyon 833 bin, makine ve aksamları 2 milyon 817 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 615 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 185 bin dolar. - YALOVA