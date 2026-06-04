Yalova\'nın İhracatı Yüzde 146 Arttı

Yalova'da 2026'nın ilk 5 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146,3 artarak 725 milyon 794 bin dolara ulaştı.

Kentte 2025'in ilk 5 ayında 294 milyon 684 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde önemli ölçüde yükseldi. Ocak ayında 95 milyon 363 bin dolar, şubat ayında 109 milyon 435 bin dolar, mart ayında 112 milyon 931 bin dolar, nisan ayında 275 milyon 450 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken, mayıs ayındaki ihracat 132 milyon 632 bin dolar oldu.

Tersaneler ihracatı sırtladı

Yalova'da ihracatın lokomotifi geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu. Sektör, yılın ilk 5 ayında 664 milyon 716 bin dolarlık ihracata imza attı. Bu alanı 26 milyon 584 bin dolarla çelik sektörü, 10 milyon 89 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Kentte 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise hazır konfeksiyon (6 milyon 857 bin dolar), madencilik (5 milyon 208 bin dolar), makine ve aksamları (2 milyon 373 bin dolar), süs bitkileri (2 milyon 259 bin dolar), demir ve demir dışı metaller (2 milyon 191 bin dolar), elektrik ve elektronik (1 milyon 609 bin dolar) ile iklimlendirme sanayisi (1 milyon 598 bin dolar) oldu. - YALOVA