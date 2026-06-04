Yalova'nın İhracatı Yüzde 146 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'nın İhracatı Yüzde 146 Arttı

Yalova\'nın İhracatı Yüzde 146 Arttı
04.06.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 2026'nın ilk 5 ayında ihracat 725 milyon dolara çıkarak yüzde 146,3 arttı.

Yalova'da 2026'nın ilk 5 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146,3 artarak 725 milyon 794 bin dolara ulaştı.

Kentte 2025'in ilk 5 ayında 294 milyon 684 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde önemli ölçüde yükseldi. Ocak ayında 95 milyon 363 bin dolar, şubat ayında 109 milyon 435 bin dolar, mart ayında 112 milyon 931 bin dolar, nisan ayında 275 milyon 450 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken, mayıs ayındaki ihracat 132 milyon 632 bin dolar oldu.

Tersaneler ihracatı sırtladı

Yalova'da ihracatın lokomotifi geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu. Sektör, yılın ilk 5 ayında 664 milyon 716 bin dolarlık ihracata imza attı. Bu alanı 26 milyon 584 bin dolarla çelik sektörü, 10 milyon 89 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Kentte 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise hazır konfeksiyon (6 milyon 857 bin dolar), madencilik (5 milyon 208 bin dolar), makine ve aksamları (2 milyon 373 bin dolar), süs bitkileri (2 milyon 259 bin dolar), demir ve demir dışı metaller (2 milyon 191 bin dolar), elektrik ve elektronik (1 milyon 609 bin dolar) ile iklimlendirme sanayisi (1 milyon 598 bin dolar) oldu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'nın İhracatı Yüzde 146 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:54:54. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'nın İhracatı Yüzde 146 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.