Yalova ve Adana'da iki üretim tesisi proje bazlı teşviklerden yararlanacak - Son Dakika
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Yalova ve Adana'da iki üretim tesisi proje bazlı teşviklerden yararlanacak

21.07.2022 10:00
Yalova ve Adana'da iki üretim tesisi proje bazlı teşviklerden yararlanacak

Yalova'da yapılacak "epiklorohidrin, sıvı reçine ve katı reçine üretim tesisi" ile Adana'daki "polimer rpet resin üretim tesisi"ne proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Yalova'da yapılacak "epiklorohidrin, sıvı reçine ve katı reçine üretim tesisi" ile Adana'daki "polimer rpet resin üretim tesisi"ne proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Yalova'da gerçekleştirilecek epiklorohidrin, sıvı reçine ve katı reçine üretim tesisi, komple yeni yatırım olarak yapılacak ve yatırım süresi 4 yıl olacak. Projeyle öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 831 milyon 297 bin 103 lira olarak belirlenirken, öngörülen ilave istihdam 72, öngörülen nitelikli personel sayısı 10 oldu.

Yatırım süresi sonunda yılda 25 bin ton epiklorohidrin, 31 bin ton sıvı reçine ve 12 bin ton katı reçine üretilmesi planlanıyor.

Adana'daki yatırım

Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret AŞ tarafından Adana'da yapılacak polimer rpet resin üretim tesisi ise tevsi yatırımı olarak gerçekleştirilecek. Yatırımın süresi 4 yıl olarak belirlenirken, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 673 milyon 173 bin lira oldu. Öngörülen ilave istihdam 205 kişi, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 15 olarak belirlendi.

Yatırım süresi sonunda yılda 108 bin ton polimer rpet resin üretilmesi öngörülüyor.

Söz konusu yatırımlar gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği gibi teşviklerden yararlanacak.

Karar hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanınca yürütülecek.

Öte yandan, bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Niğde- Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların yatırımda kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oranın onbinde bir olarak belirlenmesi Endüstri Bölgeleri Kanunu gereğince kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Yalova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova ve Adana'da iki üretim tesisi proje bazlı teşviklerden yararlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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