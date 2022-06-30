Yalovalı çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi - Son Dakika
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Yalovalı çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi

30.06.2022 18:30
Yalovalı çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde çiftçilere eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde çiftçilere eğitim verildi.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından eğitim gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğünde verilen eğitimin açılış konuşmasını yağan İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova'da 218 bin 540 dekar olan toplam tarım alanının 117 bin 439 dekarının işlenen tarım arazisi olduğunu söyledi. Parıldar, bu arazilerin de 6 bin 771 dekarının sulanabildiğini ifade ederek, "Çok parçalı ve polikültür tarımın yapıldığı ilimizde 5 bin 375 hektarlık yani yüzde 79 kısmı halk sulaması, bin 396 hektarlık yani yüzde 21'i ise devlet sulaması şeklindedir. Eğitim toplantılarımızın sulama sistemlerinin modernizasyonu ve su tasarrufuna vesile olması umuduyla tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Ardından Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanı Dr. Gülşah Uğlu Tekin ile Yüksek Ziraat Mühendisi Uğur Caymaz katılımcılara toprak-bitki ve iklim ilişkileri ile tarımda tasarruflu su kullanımı ile ilgili bilgiler aktardı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yalova, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalovalı çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi - Son Dakika

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