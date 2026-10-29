Yandex, İHA saldırılarının ardından 2026 gelir ve FAVÖK tahminlerini geri çekti

Rus teknoloji şirketi Yandex, ekim ayında veri merkezlerine düzenlenen saldırıların ardından bu yıla ilişkin gelir ve düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tahminlerini geri çekti.

Yandex tarafından açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin raporda, saldırıların şirketin yıl sonuna kadar elde edeceği finansal sonuçların öngörülmesini zorlaştırdığı belirtildi.

Raporda, saldırılar nedeniyle ortaya çıkan ilave dış faktörlerin finansal performans üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği kaydedildi ve "Yandex, 2026 yılına ilişkin daha önce yayımladığı gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini geri çekiyor. Şirket, gelecek çeyrekten itibaren tahminlerini yeniden yayımlama olasılığını değerlendirecek." ifadelerine yer verildi.???????

Saldırıların üçüncü çeyreğin sona ermesinin ardından gerçekleştiği ve söz konusu dönemin finansal sonuçlarını etkilemediği aktarılan raporda, şirketin üçüncü çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 12 artışla 411 milyar rubleye, düzeltilmiş net karının ise yüzde 2 yükselişle 46 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

Yandex'in yılın 9 ayındaki gelirinin yüzde 16 artarak 1,17 trilyon rubleye, düzeltilmiş net karının da yüzde 46 yükselişle 128 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

Öte yandan şirket, saldırıların ardından kullanıcılara ve işletmelere yönelik tüm hizmetlerin temel işlevlerinin yeniden kullanıma açıldığını, mühendislerin hizmetleri tam kapasiteyle geri getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yandex'in Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Sasovo şehrinde bulunan veri merkezi 8 Ekim'de, Kaluga'daki merkezi 9 Ekim'de ve Vladimir'deki merkezi 11 Ekim'de insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olmuştu.

Saldırılar nedeniyle Sasovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetleri durdurulurken, Kaluga'daki merkezin altyapısının bir bölümü devre dışı kalmıştı. Saldırıların ardından Yandex'in bulut depolama, taksi ve yemek siparişi başta olmak üzere çeşitli dijital hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmıştı.