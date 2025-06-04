Yandex'tan Öneri Sistemlerine Yöntemsel Veri Seti - Son Dakika
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Ekonomi

Yandex'tan Öneri Sistemlerine Yöntemsel Veri Seti

04.06.2025 14:49
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Yandex, öneri sistemleri için 5 milyar etkileşim içeren Yambda veri setini yayınladı.

Yandex, müzik akış platformu Yandex Music'teki ses parçalarıyla yaklaşık 5 milyar anonimleştirilmiş kullanıcı etkileşimini içeren ve öneri sistemleri için açık veri seti Yandex Music Billion-Interactions Dataset'i (Yambda) yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yambda, öneri sistemlerini kullanan tüm alan adlarında (e-ticaret, sosyal ağlar ve kısa video platformları) yeni yaklaşım ve algoritmaları test etmek için evrensel bir ölçüt olarak hizmet veriyor.

Veri seti, araştırmacıların yeni öneri algoritmalarını baz modellerle karşılaştırarak geliştirmelerini ve test etmelerini sağlayarak inovasyonu hızlandırıyor. Sınırlı veriye sahip startup'lar ölçeklendirmeden önce Yambda kullanarak sistem oluşturmak ve test etmek için veri setinden faydalanabiliyor. Böylece, dünya çapında iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ileri teknolojilerin oluşturulması hızlandırılıyor.

Eğitim verilerinin kalitesi ve ölçeği, yayın hizmetleri, sosyal ağlar, kısa video uygulamaları ve e-ticaret pazaryerleri gibi platformlarda amaca uygun önerileri sunabilmek için kritik önem taşıyor. Bununla birlikte, öneri sistemlerine yönelik araştırmalar büyük ölçekli veri setlerine sınırlı erişim nedeniyle büyük dil modelleri gibi hızla ilerleyen alanların gerisinde kaldı. Etkili öneri modelleri, ticari platformların sahip olduğu fakat nadiren kamuya açık olarak paylaştığı terabaytlarca davranış verisi gerektiriyor.

Akademik ortamlarda mükemmel olan modeller gerçek dünya uygulamalarında genellikle düşük performans sergiliyor. Öneri sistemlerini gelişmiş yapılarla entegre etme çabaları da uygun eğitim verilerinin yokluğu nedeniyle kısıtlanıyor.

Kullanıcıların nasıl etkileşime girdiğine dair önemli bilgiler sağlanıyor

Yambda, aylık yaklaşık 28 milyon kullanıcısı olan müzik akışı servisinin büyük ve anonimleştirilmiş veri setini sunarak öneri sistemi zorluklarına çözüm getiriyor. Bu veri seti, dinleme deneyimini her bir kullanıcının zevkine göre uyarlayan My Wave öneri sistemiyle tanınan Yandex Music servisinin içerikleriyle kullanıcıların nasıl etkileşime girdiğine dair önemli bilgiler sağlıyor.

Gizliliği korumak için tüm kullanıcı ve izleme verileri, gizlilik standartları doğrultusunda sayısal tanımlayıcılarla anonimleştirilmiş oluyor.

Veri seti Spark ve Hadoop gibi dağıtık işleme sistemlerinin yanı sıra Pandas ve Polars gibi analiz kütüphaneleriyle uyumlu Apache Parquet formatında yayınlanıyor.

Yaklaşık 5 milyar, 500 milyon ve 50 milyon etkinlik olmak üzere üç farklı büyüklükte kullanılabilen Yambda veri seti, farklı ihtiyaçları ve hesaplama kapasiteleri olan araştırmacılara ve geliştiricilere hitap ediyor.

Veri seti, değerlendirme için etkinlik dizilerini korumak amacıyla verileri zaman damgalarına göre bölen bir yöntem olan Global Temporal Split (GTS) kullanılıyor. Test için her kullanıcının geçmişindeki son pozitif etkileşimi kaldıran Leave-One-Out yönteminin aksine GTS, eğitim ve test setleri arasındaki zaman bağlarını koparmıyor. Bu sayede, ileriye dönük verilerin olmadığı gerçek dünya koşullarını taklit eden daha gerçekçi bir modelleme elde edilebiliyor.

Yeni öneri sistemi yaklaşımlarını karşılaştırmaya yönelik ölçütler sunan temel uygulamalar arasında MostPop, DecayPop, ItemKNN, iALS, BPR, SANSA ve SASRec yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Öneri Sistemleri Başkanı Nikolai Savushkin, öneri sistemlerinin yapısı gereği hassas verilere bağlı olduğunu belirtti.

Şirketlerin öneri sistemi veri setlerini ancak kapsamlı ve yorucu bir anonimleştirme işleminden sonra kamuya açık olarak yayınlayabildiklerine değinen Savushkin, "Bu da açık inovasyonu yavaşlatan, yoğun kaynak gerektiren bir süreçtir." ifadesini kullandı.

Savushkin, Yambda'nın araştırmacıların yenilikçi hipotezlerini test etmelerini ve işletmelerin daha akıllı öneri sistemleri oluşturmalarına yardımcı olduğunu aktararak, "Sonuçta, kullanıcılar da mükemmel şarkıyı, ürünü veya hizmeti bularak bundan yararlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör liderlerinin zor kazanılan araçları ve verileri paylaştığında, yükselen bir dalga etkisi yarattığını kaydeden Savushkin, "Araştırmacılar gerçek dünya ölçütlerine kavuşur, startuplar sadece teknoloji devlerinin erişebildiği kaynaklara erişir ve kullanıcılar da daha iyi bir kullanım deneyiminin keyfini çıkarır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Yandex, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yandex'tan Öneri Sistemlerine Yöntemsel Veri Seti - Son Dakika

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