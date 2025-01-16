Yangın Mağdurlarına Yardım Fonu Kuruldu

Ekonomi

NEW Los Angeles Ticaret Odası, bölgedeki yangınlardan etkilenen küçük işletmeler için afet kurtarma ve yardım fonu başlattığını duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, yıkıcı yangından etkilenen işletmelere kritik kaynaklar sağlamak üzere yeni bir fon kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, fonun, küçük yerel işletmelere toparlanma ve yeniden inşa sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarında yardımcı olmasının amaçlandığı ifade edildi.

Fonun ilk bağışlarını Bank of America'dan 500 bin dolar, Amazon'a ait bir ev güvenliği ve akıllı ev cihazları üreticisi Ring ile enerji şirketi Chevron'dan 250'şer bin dolar olmak üzere aldığı kaydedilen açıklamada, toplam 1 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

Açıklamada, fon aracılığıyla yangından etkilenen küçük işletmeleri doğrudan desteklemek için 5 bin ila 10 bin dolar arasında değişen hibenin yanı sıra danışmanlık gibi desteklerin sağlanacağı belirtildi.

Odanın açıklamasında, küçük işletmelerin eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edilebilmesi için destek sağlamaya devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oda Başkanı Maria Salinas, küçük işletmelerin Los Angeles bölge ekonomisinin bel kemiği olduğuna dikkati çekerek, Bank of America, Ring ve Chevron'un desteğinin orman yangınları sonrasında zor durumda kalan işletmeler için acil yardım ve uzun vadeli iyileşme sağlama konusunda kendilerine güç verdiğini kaydetti.

Bağışta bulunan şirketlere teşekkür eden Salinas, "Birlikte, küçük işletmelerin yeniden inşa edilmesi, toparlanması ve gelişmesine yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duyulan kaynakları ve desteği sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında, bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 40 bin dönümden fazla alan kül olurken, 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.