Yangın Mağdurlarına Yardım Fonu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yangın Mağdurlarına Yardım Fonu Kuruldu

Los Angeles Ticaret Odası, yangınlardan etkilenen küçük işletmelere destek için yeni bir fon başlattı.

16.01.2025 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Los Angeles Ticaret Odası, bölgedeki yangınlardan etkilenen küçük işletmeler için afet kurtarma ve yardım fonu başlattığını duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, yıkıcı yangından etkilenen işletmelere kritik kaynaklar sağlamak üzere yeni bir fon kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, fonun, küçük yerel işletmelere toparlanma ve yeniden inşa sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarında yardımcı olmasının amaçlandığı ifade edildi.

Fonun ilk bağışlarını Bank of America'dan 500 bin dolar, Amazon'a ait bir ev güvenliği ve akıllı ev cihazları üreticisi Ring ile enerji şirketi Chevron'dan 250'şer bin dolar olmak üzere aldığı kaydedilen açıklamada, toplam 1 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

Açıklamada, fon aracılığıyla yangından etkilenen küçük işletmeleri doğrudan desteklemek için 5 bin ila 10 bin dolar arasında değişen hibenin yanı sıra danışmanlık gibi desteklerin sağlanacağı belirtildi.

Odanın açıklamasında, küçük işletmelerin eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edilebilmesi için destek sağlamaya devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oda Başkanı Maria Salinas, küçük işletmelerin Los Angeles bölge ekonomisinin bel kemiği olduğuna dikkati çekerek, Bank of America, Ring ve Chevron'un desteğinin orman yangınları sonrasında zor durumda kalan işletmeler için acil yardım ve uzun vadeli iyileşme sağlama konusunda kendilerine güç verdiğini kaydetti.

Bağışta bulunan şirketlere teşekkür eden Salinas, "Birlikte, küçük işletmelerin yeniden inşa edilmesi, toparlanması ve gelişmesine yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duyulan kaynakları ve desteği sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında, bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 40 bin dönümden fazla alan kül olurken, 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Los Angeles, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yangın Mağdurlarına Yardım Fonu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:46:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın Mağdurlarına Yardım Fonu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.