Yapay Zeka Destekli Cankurtaran İHA TEKNOFEST'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yapay Zeka Destekli Cankurtaran İHA TEKNOFEST'te

Yapay Zeka Destekli Cankurtaran İHA TEKNOFEST\'te
18.09.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Üniversitesi öğrencileri, YUNUS isimli yarı otonom İHA ile boğulma vakalarına karşı yarışıyor.

Giresun Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri yarı otonom yapay zeka destekli cankurtaran İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST'te yarışıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST İstanbul'da Giresun Üniversitesinden "Smart Bee" takımı, tamamen üniversitenin desteğiyle geliştirdiği yarı otonom yapay zeka destekli cankurtaran İHA "YUNUS" ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yer alıyor.

"Özellikle rip akıntısı tespit ettiği yerlerde sesli şekilde ikaz ile uyarıyor"

Smart Bee takımından projeye dair bilgi veren Beyza Ceylan, YUNUS'un Türkiye'deki 28 sahil şeridi ve dünyada sıkça görülen ve her yıl yüzlerce insanın suda boğularak ölmesine sebep olan çeken akıntılar (rip akıntı) ile boğulma vakalarına karşı yapay zeka destekli algılamalarda bulunduğunu kaydetti.

Ceylan, YUNUS'un yarı otonom şekilde yapay zeka desteğiyle sahillerde devriye gezebildiğini belirterek, "Özellikle rip akıntısı tespit ettiği yerlerde sesli şekilde ikaz ile kıyıya paralel yüzme uyarısında bulunuyor." dedi.

YUNUS'un sesli komutun yanı sıra hayat kurtaran bir görevi de olduğunu aktaran Ceylan, üzerinde 2 adede veya 50 kilograma kadar ulaşabilen can kurtarma torpidosunun boğulan kişiye fırlatabildiğini ifade etti.

"30 metreye kadar yükselebiliyor"

Takım üyesi Hamza Hasanoğulları da YUNUS'a ait teknik detaylara ilişkin, sistemin görüntü işleme, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri ile entegreli çalıştığını söyledi.

Hasanoğulları, 3 ayrı teknolojinin kullanıldığı İHA'da gerçek zamanlı nesne tespiti ile derinlik algısı ve geniş görüş açısının büyük avantaj sunduğunu ifade ederek, "30 metreye kadar yükselebiliyor, yaptığımız ölçümlere göre yüzde 90 doğruluk oranı ile rip akıntıları tespit edilebilmektedir." diye konuştu.

İHA'nın 6 pervane ile 120 cm pervane açıklığına sahip olduğunu aktaran Hasanoğulları, "Gövdenin büyük bir kısmı karbon fiberden üretildi ve kalan diğer malzemeler üniversitenin laboratuvarında 3 boyutlu yazıcı ile yapıldı." dedi.

Proje, 1 akademik danışman, 1 öğretim üyesi ve 6 öğrenci ile birlikte yarışmadaki yerini aldı.

Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, İnsansız Hava Aracı, Yapay Zeka, Teknofest, Teknoloji, Havacılık, istanbul, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Destekli Cankurtaran İHA TEKNOFEST'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:01:33. #7.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Destekli Cankurtaran İHA TEKNOFEST'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.