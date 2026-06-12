Yapay Zeka Dönüşümünde Küçük Adımlar Önerisi - Son Dakika
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Yapay Zeka Dönüşümünde Küçük Adımlar Önerisi

12.06.2026 17:42
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Acaroğulları, yapay zeka dönüşümünün stratejik önemine ve doğru adımlarla başlanması gerektiğine dikkat çekti.

ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, yapay zeka dönüşümünün yalnızca teknoloji şirketlerini değil, üretim tesislerinden enerji yatırımlarına, savunma sanayiinden saha operasyonlarına kadar birçok alanı dönüştüreceğini, şirketlerin büyük bütçeli projeler yerine küçük ancak doğru adımlarla sürece başlaması gerektiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada Ankara'da düzenlenen "AI Tomorrow Summit"teki görüşlerine yer verilen Acaroğulları, yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerin çoğu zaman yanlış yorumlandığını vurguladı.

Yapay zekanın en büyük etkisinin tekrar eden işlerin otomasyonu ve insan uzmanlığının güçlendirilmesinde görüleceğini kaydeden Acaroğulları, "Bugün birçok işletmede yapay zeka kullanımı yöneticilerin kişisel chatbot deneyimlerinin ötesine geçemiyor. Oysa gerçek dönüşüma ustaların, mühendislerin, bakım ekiplerinin ve saha çalışanlarının yaşadığı problemleri anlayabilen sistemler geliştirmekle başlar. Yapay zeka insanın yerine geçmek için değil, insanın yeteneklerini büyütmek için kullanılmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Acaroğulları, Türkiye'nin üretim kapasitesinin yapay zekayla birleşmesinin stratejik önem taşıdığına işaret ederek, dönüşümün yalnızca teknoloji merkezlerinde değil, Anadolu'daki fabrikalar ve organize sanayi bölgelerinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Türkiye'nin rekabet gücünün sadece yazılım geliştirme kapasitesinden değil, üretim kültüründen de kaynaklandığını aktaran Acaroğulları, "Yapay zekanın gerçek ekonomik etkisini fabrikalarda, enerji tesislerinde, lojistik operasyonlarında ve üretim hatlarında göreceğiz. Önümüzdeki dönemde Anadolu sanayisinin dijital dönüşümü ülkemizin en önemli rekabet avantajlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka çağında yalnızca uygulamaların değil altyapıların da önem kazandığını belirten Acaroğulları, enerji, savunma sanayii ve üretim gibi stratejik sektörlerde kullanılan sistemlerin veri egemenliği perspektifiyle ele alınması gerektiğini aktardı.

Acaroğulları, verilerin nerede tutulduğu, modellerin hangi altyapılar üzerinde çalıştığı ve kritik operasyonların ne ölçüde kontrol edilebildiğinin büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle enerji, savunma sanayii ve üretim gibi stratejik alanlarda, yerel veri merkezleri üzerinde çalışabilen ve gerektiğinde yerel modellerle desteklenebilen yapay zeka sistemleri Türkiye açısından önemli bir yetkinlik alanı oluşturacaktır. Türkiye'nin yapay zeka yarışındaki avantajı yalnızca model geliştirmek değil, üretim tecrübesini, mühendislik kabiliyetini ve veri egemenliğini aynı stratejide birleştirebilmesidir."

Forbes Technology Council üyeliğine kabul edilen Acaroğulları, söz konusu üyeliğin yalnızca kişisel bir başarı değil, Türkiye'nin üretim ve mühendislik kabiliyetinin uluslararası teknoloji platformlarında temsil edilmesi açısından da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üretim tecrübesini, mühendislik birikimini ve saha gerçekliğini yapay zeka ile birleştirebildiğimiz ölçüde küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşacağız. Bizim odağımız teknolojiyi konuşmak değil, teknolojiyi sahada değer üreten sistemlere dönüştürmek. Forbes Technology Council üyeliğini, Anadolu'dan çıkan sanayi ve mühendislik birikiminin küresel teknoloji ekosistemlerinde temsil edilmesi adına önemli bir sorumluluk olarak görüyorum."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Dönüşümünde Küçük Adımlar Önerisi - Son Dakika

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