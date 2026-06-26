Yapay Zeka E-Ticarette Rekabet Gücünün Temeli

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yapay zeka artık e-ticarette bir tercih değil, rekabet gücünün en temel unsurlarından biri haline gelmiştir" dedi.

Rekabet Kurulu tarafından dijital pazarlarda ortaya çıkan güncel rekabet sorunlarının çok boyutlu biçimde ele alınmasına, uluslararası düzenleme eğilimlerinin değerlendirilmesine ve Türkiye'ye özgü politika seçeneklerinin tartışılmasına katkı sağlaması amacıyla 'Dijital Çağda Rekabet Politikaları Çalıştayı' düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, dijital pazarlarda değişen rekabet dinamikleri, yeni nesil rekabet sorunları ve yapay zeka çağında politika seçenekleri, sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından ele alındı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Bakan Bolat, Türkiye ekonomisindeki büyümenin dijital dönüşümle desteklendiğini belirterek, "Bugün son 23 çeyrektir, yani altı yıla yakın bir süredir pozitif büyüme kaydeden ve 1 trilyon 639 milyar dolar milli gelire ve kişi başına 18 bin doları aşan kişi başına milli gelira ulaşan ülkemizde artık ekonomik büyümede en kritik alanlardan birisi de dijital dönüşüm olmaktadır. Bir diğeri de yeşil dönüşüm. Bu ikiz dönüşümler sanayilerin, üretimin ve ticaretin gelecekte belirleyici unsurları konumundadırlar. Şirketler hem kullandıkları teknolojilerle hem de dijital altyapılarıyla rekabet etmektedirler" dedi.

"E-ticaretteki işlem sayısı yaklaşık 6 milyar adet işleme ulaşmıştır"

Bolat, e-ticaret, e-ihracat, dijital hizmetler ve yapay zeka destekli iş modellerinin firmaların yeni pazarlara ulaşmasını kolaylaştırdığını, KOBİ'lere ise dijital kanallar üzerinden rekabet gücü kazandırdığını belirterek, Ticaret Bakanlığı verilerinin dijital dönüşümün geldiği noktayı açıkça gösterdiğini ifade etti. Bakan Bolat, mayıs ayında Türkiye'deki 2025 yılı e-Ticaret Raporu'nu kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, "Gerçekten çok önemli verilerin yer aldığı bu rapor, üretim yapan, ticaret yapan herkesin dikkate alması gereken verileri ihtiva etmekteydi. E-ticaret sektörünün büyüklüğü yaklaşık 4,6 trilyon lira. E-ticaretin içinde vatandaşımıza, satıcılara, esnafa direkt dokunan bir alan olan perakende e-ticaretin hacmi de 2 trilyon 460 trilyon, yani yaklaşık 2 buçuk trilyon lira da e-perakende e-ticaret olmaktadır. Ama asıl çarpıcı olan e-ticaretteki işlem sayısı yaklaşık 6 milyar adet işleme ulaşmıştır" diye konuştu.

"Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesine ulaştı"

Yapay zeka alanındaki küresel gelişmelere de değinen Bolat, "Dünyada geçen yıl yapay zeka pazarının 584 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı hesaplandı. Bu büyüklüğün 2032 yılında 1,4 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde, 2032 itibarıyla da 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir" şeklinde konuştu.

Küresel ticarette teknoloji yoğun sektörlerin belirleyici hale geldiğini belirten Bolat, yapay zeka altyapısında kullanılan ürünlere yönelik talebin uluslararası ticaretin büyümesini desteklediğini, çip, yarı iletken ve veri iletim ekipmanlarının ticaret hacminde önemli artış yaşandığını ifade etti.

"Zeka artık e ticarette bir tercih değil, rekabet gücünün en temel unsurlarından biri haline gelmiştir"

İşletmelerde yapay zeka kullanımının arttığını ifade eden Bolat, "İşletmelerin yapay zeka kullanım oranlarına baktığımızda 2021 yılında yapay zeka kullanan işletmelerin toplam işletmeler içindeki payı yüzde 2,7 iken 2024'te yüzde 4,4'e yükselmiş ve 2024 itibariyle 250 ve üzeri çalışanı olan büyük ölçekli işletmelerdeki yapay zeka kullanım oranı yüzde 22'ye yükselmiştir. Demek ki yapay zeka artık e-ticarette bir tercih değil, rekabet gücünün en temel unsurlarından biri haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Rekabet hukuku alanında yürütülen çalışmalar, bugün yapay zeka etrafında yeni boyut kazanmış durumdadır"

Bolat, dijitalleşmeyle birlikte rekabet hukukunun da yeni bir boyut kazandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamda geçmişte rekabet hukuku alanında daha çok fiyat, maliyet, pazar payı gibi göstergeler üzerinden yürütülen çalışmalar, bugün dijital platformlar, veri, algoritmalar, Aİ etiketleri, yapay zeka etrafında yeni boyut kazanmış durumdadır. Rekabet Kurumumuzun da çalışmalarında, soruşturmalarında dijital dünyadaki rekabet dışı uygulamaların yoğunlaştığını da zaten soruşturmaların sayısında ve hangi sektörleri kapsadığında net olarak görebilmekteyiz."

Konuşmaların ardından Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Bakan Bolat'a hediye takdiminde bulundu. Program, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA