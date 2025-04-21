Yapay Zeka Fabrikaları için Dijital İkiz Platformu Tanıtıldı

Schneider Electric ve ETAP, NVIDIA Omniverse platformunu kullanarak, yapay zeka fabrikalarının güç ihtiyaçlarını doğru şekilde tasarlayıp simüle edebilen dijital ikiz platformunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NVIDIA Omniverse yapay zeka fabrika dijital ikizleri için hazırladığı planı kullanırken, Schneider Electric ve ETAP, mekanik, termal, ağ ve elektrik sistemleri için birden fazla girdiyi bir araya getirip bir yapay zeka fabrikasının nasıl çalıştığını simüle eden dijital ikizlerin geliştirilmesini sağlıyor.

Schneider Electric ve ETAP arasında gerçekleştirilen işbirliği, elektrik sistemleri ve güç gereksinimleri üzerinde geliştirilmiş içgörü ve kontrol sunarak, yapay zeka fabrikası tasarımı ve operasyonlarını dönüştürmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, önemli verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik kazançları elde etme fırsatı sunuyor.

Daha önce elektrik sistemlerinin temel görselleştirilmesi mümkünken, ETAP ve NVIDIA Omniverse teknolojilerinin entegrasyonu, birden fazla dinamiğin sorunsuz bir şekilde etkileşime girdiği kapsamlı bir yapay zeka fabrikası dijital ikizinin oluşturulmasını sağlıyor. ETAP'ın modelleme teknolojisi, bir veri merkezinin elektrik altyapısının sanal bir kopyasını oluşturacak ve bunu gerçek zamanlı güç sistemi verileri, gelişmiş analizler ve iç görülerle birleştirecek.

Akıllı algoritmalar, güç tüketimi ve dağıtım desenlerini analiz ve tahmin ederek, gelişmiş elektrik sistemi tasarımı ve simülasyonu, dinamik "ya olursa" senaryo analizi, gerçek zamanlı elektrik altyapısı performans takibi, gelişmiş enerji verimliliği optimizasyonu, tahmine dayalı bakım ve sistem güvenilirliği değerlendirmesi, güç kullanımı temelinde altyapı ihtiyaçları ve toplam sahip olma maliyetini azaltma alanlarında içgörüler sağlıyor.

İşbirliği, veri merkezi verimliliğini artırmayı ve aynı zamanda şebeke güvenilirliği ve performansını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric'in Veri Merkezleri, Ağlar ve Hizmetler İcra Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma, "ETAP, Schneider Electric ve NVIDIA olarak, yalnızca veri merkezi teknolojisini ilerletmekle kalmıyoruz, aynı zamanda işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine ve yapay zekanın güç gereksinimlerini sorunsuz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

NVIDIA HPC ve AI Fabrikası Çözümleri Kıdemli Direktörü Dion Harris de işbirliği sayesinde, veri merkezi operatörlerine güç dinamikleri üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir görünürlük ve kontrol sunduklarını kaydetti.

ETAP Üst Yöneticisi (CEO) Tanuj Khandelwal ise elektrik mühendisliğini, ileri düzey sanallaştırma ve yapay teknolojileriyle birleştirerek, altyapı yönetimi için yeni bir paradigma yarattıklarını belirtti.