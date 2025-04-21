Yapay Zeka Fabrikaları için Dijital İkiz Platformu Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yapay Zeka Fabrikaları için Dijital İkiz Platformu Tanıtıldı

Schneider Electric ve ETAP, NVIDIA Omniverse ile yapay zeka fabrikaları için dijital ikizler geliştirdi.

21.04.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Schneider Electric ve ETAP, NVIDIA Omniverse platformunu kullanarak, yapay zeka fabrikalarının güç ihtiyaçlarını doğru şekilde tasarlayıp simüle edebilen dijital ikiz platformunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NVIDIA Omniverse yapay zeka fabrika dijital ikizleri için hazırladığı planı kullanırken, Schneider Electric ve ETAP, mekanik, termal, ağ ve elektrik sistemleri için birden fazla girdiyi bir araya getirip bir yapay zeka fabrikasının nasıl çalıştığını simüle eden dijital ikizlerin geliştirilmesini sağlıyor.

Schneider Electric ve ETAP arasında gerçekleştirilen işbirliği, elektrik sistemleri ve güç gereksinimleri üzerinde geliştirilmiş içgörü ve kontrol sunarak, yapay zeka fabrikası tasarımı ve operasyonlarını dönüştürmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, önemli verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik kazançları elde etme fırsatı sunuyor.

Daha önce elektrik sistemlerinin temel görselleştirilmesi mümkünken, ETAP ve NVIDIA Omniverse teknolojilerinin entegrasyonu, birden fazla dinamiğin sorunsuz bir şekilde etkileşime girdiği kapsamlı bir yapay zeka fabrikası dijital ikizinin oluşturulmasını sağlıyor. ETAP'ın modelleme teknolojisi, bir veri merkezinin elektrik altyapısının sanal bir kopyasını oluşturacak ve bunu gerçek zamanlı güç sistemi verileri, gelişmiş analizler ve iç görülerle birleştirecek.

Akıllı algoritmalar, güç tüketimi ve dağıtım desenlerini analiz ve tahmin ederek, gelişmiş elektrik sistemi tasarımı ve simülasyonu, dinamik "ya olursa" senaryo analizi, gerçek zamanlı elektrik altyapısı performans takibi, gelişmiş enerji verimliliği optimizasyonu, tahmine dayalı bakım ve sistem güvenilirliği değerlendirmesi, güç kullanımı temelinde altyapı ihtiyaçları ve toplam sahip olma maliyetini azaltma alanlarında içgörüler sağlıyor.

İşbirliği, veri merkezi verimliliğini artırmayı ve aynı zamanda şebeke güvenilirliği ve performansını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric'in Veri Merkezleri, Ağlar ve Hizmetler İcra Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma, "ETAP, Schneider Electric ve NVIDIA olarak, yalnızca veri merkezi teknolojisini ilerletmekle kalmıyoruz, aynı zamanda işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine ve yapay zekanın güç gereksinimlerini sorunsuz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

NVIDIA HPC ve AI Fabrikası Çözümleri Kıdemli Direktörü Dion Harris de işbirliği sayesinde, veri merkezi operatörlerine güç dinamikleri üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir görünürlük ve kontrol sunduklarını kaydetti.

ETAP Üst Yöneticisi (CEO) Tanuj Khandelwal ise elektrik mühendisliğini, ileri düzey sanallaştırma ve yapay teknolojileriyle birleştirerek, altyapı yönetimi için yeni bir paradigma yarattıklarını belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Fabrikaları için Dijital İkiz Platformu Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:15:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Fabrikaları için Dijital İkiz Platformu Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement