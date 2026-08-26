Yapay Zeka Hızlı Hat Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Hızlı Hat Uygulaması Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, yapay zeka buluşları için TÜRKPATENT bünyesinde hızlı başvuru süreci uygulayacak.

Türkiye, yapay zeka teknolojilerine yönelik buluşların sınai mülkiyet başvuru süreçlerini hızlandırmak amacıyla TÜRKPATENT bünyesinde "Yapay Zeka Hızlı Hat" uygulamasını devreye alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ilgili kurum ve kuruluşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2026-2030 dönemi "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı"ndaki hedeflere odaklandı.

Vatandaşların haklarını koruyan ve yatırımcılara öngörülebilirlik sağlayan düzenleyici ortamın kurulması için çalışmalar da hızlandı.

Bu kapsamda, yapay zeka teknolojileri ile bu teknolojileri kullanan buluşlara ilişkin sınai mülkiyet başvuruları teşvik edilecek.

TÜRKPATENT tarafından yürütülecek "Yapay Zeka Hızlı Hat" uygulaması kapsamında başvurularda şeffaf beyan ve hızlandırılmış inceleme süreçleri işletilecek. Uygulamanın bir yıl içinde faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle yapay zeka alanındaki yenilikçi çalışmaların fikri mülkiyet haklarıyla korunması, başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve teknoloji yatırımlarına daha öngörülebilir bir ortam sağlanması amaçlanıyor.

Yapay zeka sistemlerine risk düzeyine göre yükümlülük

Eylem kapsamında güvenilir ve yenilikçi bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması için hukuki ve etik kurallar, güvenlik standartları, yanlış bilgiyle mücadele yöntemleri ve veri yönetişimi ilkeleri ortak bir çerçevede ele alınacak.

Bu çerçevenin temelini, Avrupa Birliği'nin orantılı risk yaklaşımını dikkate alan ulusal yapay zeka hukuki ve etik çerçevesi oluşturacak.

Yapay zeka sistemlerinin risk düzeyine göre kademeli yükümlülükler belirlenecek.

Düşük riskli uygulamalar için sade kontrol listeleri, orta riskli uygulamalar için kısa form "Algoritmik Etki Değerlendirmesi" hazırlanacak. Yüksek etkili sistemlerde ise genişletilmiş "Algoritmik Etki Değerlendirmesi", kamuya açık özet "Model Kartı" ve denetleyici kurumlara sunulacak ayrıntılı teknik dosya standart hale getirilecek.

Sağlık, eğitim, istihdam, sosyal yardım, kredi değerlendirme, biyometrik tanıma, kolluk ve adalet süreçlerinde kullanılan sistemler ile çocukları ve hassas grupları doğrudan etkileyen uygulamalar "yüksek etkili yapay zeka sistemi" olarak tanımlanacak.

Bir yıl içinde orantılı risk rehberi ile sektör eklerinin yayımlanması, yeni devreye alınan yüksek etkili kamu yapay zeka sistemlerinin tamamında Algoritmik Etki Değerlendirmesi ve Model Kartı paketinin uygulanması öngörülüyor.

Yapay zekada kişisel verilerin işlenme koşullarına da odaklanılacak

Yapay zekada sınai mülkiyet haklarının yanı sıra kişisel verilerin işlenmesine ilişkin süreçler de ilgili kurum ve kuruluşların gündeminde bulunuyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü arasındaki uyum, yapay zekaya özgü veri işleme senaryolarını kapsayacak şekilde güçlendirilecek.

Bu doğrultuda otomatik karar alma süreçlerinde açıklanabilirlik yükümlülüğü, yapay zeka modellerinin eğitiminde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kurallar ve sınır ötesi veri transferi koşulları da ayrıntılandırılacak.

Böylece bir yandan vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması, diğer yandan yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimci ve yatırımcılar için güvenli, şeffaf ve öngörülebilir bir düzenleyici ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Hızlı Hat Uygulaması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:20:17. #7.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Hızlı Hat Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement