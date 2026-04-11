Yapay Zeka Toplantısı: Siber Riskler Tartışıldı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, yapay zeka girişimi Anthropic tarafından geliştirilen "Mythos" modelinin finansal sisteme yönelik siber risklerini görüşmek üzere büyük bankaların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Bessent ile Powell, salı günü ABD Hazine Bakanlığında yapılan "gizli" toplantıda Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesinin, Anthropic'in son modeli Mythos'un işletim sistemleri ve tarayıcılardaki açıkları tespit etme kabiliyeti ve bunun finansal sisteme yönelik oluşturduğu siber tehditler olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fox News kanalına verdiği röportajda söz konusu toplantıya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Hassett, "Yetkililerimiz her şeyi netleştirene kadar Anthropic'in modelinin kamuya açık sürümünü bekletmesi de dahil olmak üzere herkesin bu olası risklerden korunması için elimizden gelen her adımı atıyoruz." dedi.

Ayrıca Hassett, konuya ilişkin "kesinlikle bir aciliyet" olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan benzer bir hareketlilik Kanada'da da yaşandı. Kanada Merkez Bankası ile ülkenin büyük bankalarının siber güvenlik ve Anthropic'in yeni yapay zeka modelini ele almak üzere bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirket yeni modelini genel kullanıma açmayacağını duyurmuştu

Anthropic'in yeni modeli Mythos, "işletim sistemleri ve tarayıcılardaki bilinmeyen açıkları bulup suistimal etme yeteneği" nedeniyle endişelere neden olmuştu.

Şirket, modelin kötü niyetli kullanımı halinde küresel ekonomi ve ulusal güvenliğin ağır zarar görebileceği uyarısıyla yazılımı genel kullanıma açmayacağını duyurmuştu.

Bunun yerine Anthropic, Apple, Google, Microsoft, Amazon ve Nvidia gibi teknoloji devlerinin yanı sıra JPMorgan Chase'in de dahil olduğu "Project Glasswing" adlı bir siber savunma girişimi başlatmıştı.

Uzmanlar, yapay zekanın otonom saldırı kapasitesinin bankacılık sektörü için somut ve ciddi bir tehdit haline gelebileceğine dikkati çekti.