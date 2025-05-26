Yapay Zeka ve Blokzincir Zirvesi Ankara\'da

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen "AI Tomorrow Summit", Ankara'da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Binance Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2022'den bu yana Londra, Prag, Lefkoşa ve OECD Paris gibi merkezlerde de gerçekleştirilen zirvenin ilk gününde, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, yapay zeka ve blokzincir teknolojilerinin kesişim noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada oturumdaki konuşmasına yer verilen Dönmez, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri ele alarak, bu teknolojinin insan zihniyle birlikte çalışacak biçimde geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Türk matematikçi ve bilim insanı Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'ın "Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?" başlıklı makalesine atıfta bulunan Dönmez, makinelerin karmaşık görevlerde başarılı olabildiğini ancak sezgi, duygu ve özgün fikir üretme becerilerinden yoksun olduğunu vurguladı.

Dönmez, yapay zekanın sosyal bağlamı kavrama güçlüğüne dikkati çekerek, "Yapay zeka veri işleyebiliyor ama bağlamı kavrayamayabiliyor. Örüntü tanıyabiliyor ama örüntüye anlam yükleyemeyebiliyor. Sesi duyabiliyor ama sessizliği okuyamıyor. Bazı iş kolları ortadan kalkacak ancak çok daha fazla yeni iş kolu ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

"En önemli kanallardan biri yakın gelecekte blokzincir olacak"

Türkiye'nin yapay zeka dönüşümünde devlet, özel sektör ve akademiyi temel paydaşlar olarak gördüğünü belirten Dönmez, Türkiye'de devletin üzerine düşeni yaptığını ancak özel sektörün de aynı hızla katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Dönmez, Binance Türkiye olarak kimlik tanıma, dolandırıcılık önleme gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemler kullandıklarını kaydederek, bu sistemlerin blokzincir tabanlı dijital kimliklerle entegre edilmesinin daha güvenli bir kimlik doğrulama altyapısı sağlayacağını aktardı.

Blokzincir ve yapay zekanın birbirini tamamlayan iki teknoloji olduğu bilgisini paylaşarak, "Bir elmanın iki yarısı gibi görüyorum. Hem teknolojik anlamda birbirini tamamlıyorlar hem de diğerinin sorunlarını kapatır nitelikte eşsiz özelliklere sahipler." ifadelerini kullandı.

Dönmez, yapay zekanın yüksek miktarda veriye ihtiyaç duyduğunu, blokzincirin ise bu veriyi sağlayabilecek önemli kanallardan biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yapay zekayı o veriyle besleyebilecek en önemli kanallardan birinin yakın gelecekte blokzincir olacağını düşünüyorum. Yapay zeka ile yönetilen varlıkların finansal ya da gerçek dünya ile iletişiminde blokzincirin kullanılmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyorum. Blokzincir, merkeziyetsizlik, değiştirilemezlik ve şeffaflık özelliklerinin, yapay zekanın mevcut merkezi ve opak yapısından kaynaklanan sorunları çözebilir. Yapay zekanın daha güvenilir, daha etik, daha şeffaf bir yapıya kavuşması gerekiyor. Blokzincirin özellikleri tam da bu noktada yapay zekayı tamamlar nitelikte ve oldukça ümit verici bir potansiyel vadediyor."

"2034'e kadar 20 trilyon dolara ulaşması bekleniyor"

Gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital temsili olan tokenizasyonun Türkiye açısından önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Dönmez, 20 milyar dolar düzeyindeki mevcut pazar büyüklüğünün 2034'e kadar 20 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Dönmez, Türkiye'nin kripto varlık adaptasyonunda dünyada ilk üçte yer aldığına işaret ederek, adaptasyon oranının dört yıl önce yüzde 16 seviyesinde olduğunu, bugün ise yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığını ve sahiplik oranının yüzde 19-20 bandında olduğunu dile getirdi.

Kripto varlık sahipliğinin ötesinde, Türkiye'nin blokzincir teknolojilerinde tüketici konumundan üretici konumuna geçmeye başladığınu vurgulayan Dönmez, "Özellikle 2024 başından itibaren gençlerimizin bu alanda önemli adımlar attığını, akıllı sözleşmeler yazdığını ve algoritmalar geliştirdiğini görüyoruz. Developer arkadaşlarımızın sayısının artması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Dönmez, "Kripto varlıklar bir dalga ise blokzincir okyanustur. Türkiye olarak kripto varlıklara büyük ilgi gösterdik ancak bununla sınırlı kalmayıp, asıl odak noktamızı büyük resimde blokzincir teknolojisine vermemizin ülkemiz açısından daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.