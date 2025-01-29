Yapay Zeka ve Fintek 2024'te Yükselişte

Ekonomi

Gelişimini her geçen gün katlayarak sürdüren yapay zeka ve fintek teknolojileri, 2024'te de yatırımcıların radarına giren sektörler arasında yer aldı.

Yapay zeka, fintek ve sürdürülebilirlik teknolojileri alanlarında küresel çapta çok sayıda yeni gelişme gözlenirken, yatırımcılar da dikkatini bu alanlara daha fazla çevirmeye başladı.

Sektör temsilcileri, söz konusu alanların 2024'teki büyüme trendinin bu yıl da sürmesini bekliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, 2024'ün dijital dönüşümü hızlandıran teknolojiler, sürdürülebilirlik ve yapay zekayla girişim ekosisteminde önemli bir sıçrama yılı olduğunu belirtti.

Bayansar, "Global arenada fintek ve yeşil enerji girişimleri dikkat çekerken, Türkiye'de fintek, lojistik teknolojileri ve e-ticaret altyapıları büyüme alanları arasında yer aldı. Türkiye'nin yüksek potansiyeli, yeni nesil fintek çözümleri ve bölgesel entegrasyonlar, ekosistemi daha rekabetçi hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve makine öğrenmesinin 2024'ün en popüler yatırım alanlarından biri olduğunu aktaran Bayansar, üretken yapay zekayla birlikte, özellikle veri analitiği ve iş süreçlerinin otomasyonunun girişimlerin ana odağına yerleştiğini söyledi.

"Geçen yıl Türkiye fintek sektörü açısından hareketli bir yıl oldu"

Bayansar, fintek alanında ise ödeme teknolojileri ve açık bankacılık API'leri gibi inovatif modellerin dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil enerji ve enerji verimliliği de yatırımcıların sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde önemli bir konuma geldi. Fintek özelinde yatırımları değerlendirecek olursak 2024, Türkiye fintek sektörü açısından oldukça hareketli ve gelişim dolu bir yıl oldu. 2024'te dikkat çeken bir diğer unsur, fintek şirketlerine yapılan yatırımlardaki artış oldu. Yılın ilk yarısında toplamda 182 milyon dolar yatırım alındı."

Bu yıl yapay zeka, yeşil enerji ve fintek alanlarında büyüme trendinin devam edeceğini düşündüğünü dile getiren Bayansar, "Dijitalleşmenin giderek hızlanmasıyla finansal çözümler daha erişilebilir hale gelirken, dijital ödeme sistemleri ve blokzincir tabanlı teknolojiler, finansal ekosistemin temel taşlarını oluşturmayı sürdürecek. Ayrıca yeşil enerji alanındaki yatırımların artması, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularının ön plana çıkması bekleniyor." diye konuştu.

Bayansar, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin küresel zorluklara rağmen büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, "Özellikle bölge ülkeleri ve Avrupa pazarında fintek ve e-ticaret odaklı çözümlerimiz öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye, yüksek teknoloji ihracatı ve dijital dönüşüm projeleriyle girişimcilik ekosisteminde cazibesini artırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı teknolojilere yatırımcı ilgisi artacak"

212 Kurucu Ortağı Numan Numan da 2024'te fintek ve siber güvenliğin yatırım çekme açısından öne çıkan sektörler olduğunu belirterek, yapay zeka teknolojilerinin iş modellerine entegrasyonunun ise dünya genelinde hızla yaygınlaşan bir trend olarak dikkati çektiğini söyledi.

Bu yıl finansal hizmetler, yapay zeka, sürdürülebilirlik odaklı girişimler ve lojistik yönetiminin öne çıkacağını düşündüklerini aktaran Numan, "Fintek, dijital cüzdanlar, blockchain tabanlı projeler ve sınır ötesi ödeme sistemleri ilgi görmeye devam edecek. Yapay zekada görsel AI, doğal dil işleme ve tahminsel analitikler ivme kazanacak. Ayrıca enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı teknolojilere yatırımcı ilgisi artacak." diye konuştu.

Numan, Türkiye'nin girişim sermayesi potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den çıkacak yeni unicornları, decacornları ya da bizim ifademizle 'dragon'ları görmek için doğru zemin hazırlanıyor. Bu potansiyeli hayata geçirmek için hep birlikte heyecan verici bir dönemin başlangıcındayız. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi, küresel ölçekte hala gelişme potansiyeli taşıyan bir pazar olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin avantajları arasında coğrafi konumu, büyüyen genç nüfusu ve yüksek teknoloji adaptasyonu bulunuyor. Türk startupların küresel arenada daha fazla ses getirebilmesi için startupların ölçeklenebilirliği, regülasyonların girişimciliği destekler hale gelmesi ve girişimcilik kültürünün daha fazla yaygınlaşması kritik önem taşıyor."

"Üretici yapay zeka çözümleri, çeşitli sektörlerde farklı uygulamalarla dikkati çekti"

212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız da geçen yıl malzeme odaklı yatırım stratejileriyle inceledikleri 600 girişim arasından 3 şirkete yaklaşık 3 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

Global ölçekte yapay zeka, derin teknoloji ve sürdürülebilirlik-iklim teknolojilerinin yatırımcıların en çok ilgisini çeken alanlar arasında yer aldığını aktaran Yağız, "Özellikle üretici yapay zeka çözümleri, çeşitli sektörlerde farklı uygulamalarla dikkat çekti. Malzeme teknolojileri alanında ise dünyada öne çıkan girişimler, sürdürülebilirlik teması etrafında şekillendi ve yapay zeka ile malzeme keşfi büyük atılımlar gösterdi." diye konuştu.

Yağız, ileri malzemeler alanında, 2025'te sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi prensiplerini destekleyen biyobozunur ve karbon ayak izi düşük malzemelerin, geri dönüşüm teknolojilerinin, enerji depolama ve karbon yakalama teknolojileri gibi çözümlerin öne çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

1,1 milyar dolarlık yatırım

Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu da geçen yıl yazılım, yapay zeka, marketing tech, fintek, oyun gibi alanların dikkati çektiğini belirterek, Startups.watch 2024 Türkiye girişimcilik ekosistemi değerlendirme raporuna göre, ülkede toplam 1,1 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

Bu yıla ilişkin beklentilere yönelik değerlendirmede bulunan Bahçıvanoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yapay zekanın yükselişi hem bireysel hem de kurumsal düzeyde daha etkin çözümler sunarak birçok sektörde büyük bir dönüşüm yaratacak. Özellikle finans, sağlık, e-ticaret ve eğitim gibi sektörlerde yapay zekanın daha entegre bir şekilde kullanılacağını göreceğiz. Aynı zamanda, yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlere yönelik yatırımlar hız kazanacak. 2025'te ekosisteme önemli yatırım girişlerinin olacağını öngörüyoruz. Bu yatırımların ağırlıklı olarak yapay zeka, sürdürülebilirlik ve enerji gibi alanlarda yoğunlaşacağını bekliyoruz."