Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024 Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024 Başladı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024, uluslararası teknoloji şirketlerinin katılımıyla başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı zirvede, dünya çapındaki yapay zeka uygulamaları tanıtılıyor. Zirvede yapay zekanın operasyonel hale getirilmesi, ölçeklendirilmesi ve dijital dönüşümün sağlanması gibi konular ele alınıyor. IBM, Nvidia, Intel, HP ve Google Cloud gibi birçok uluslararası teknoloji firması da zirvede ürünlerini tanıtıyor. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten konuşmacılar, yeni uygulamaların piyasaya sürülmesiyle mevcut uygulamaların güncelliğini yitirebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin otomasyona etkisi ve insan kaynağının yerini tam olarak alamayacağı da tartışılan konular arasında yer alıyor. Zirve, yarın sona erecek.

12.06.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024, uluslararası teknoloji şirketlerinin katılımıyla başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı zirvede, dünya çapındaki yapay zeka uygulamaları tanıtılıyor.

Yaklaşık 4 bin teknoloji profesyonelinin katılımının beklendiği ve konferansların yapıldığı zirvede, yapay zekanın nasıl operasyonel hale getirileceği, ölçeklendirileceği ve geleceğe yönelik dijital dönüşümün nasıl sağlanacağı ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Zirvede IBM, Nvidia, Intel, HP ve Google Cloud'ın da aralarında bulunduğu birçok uluslararası teknoloji firması yapay zeka ürünlerini tanıtıyor.

OpenAI Baş Çözüm Mimarı Colin Jarvis, zirvenin açılışında yaptığı konuşmasında, yapay zeka dünyasında gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini belirterek, "(Yapay zeka teknolojilerinde) İlerleme hızı, yeni uygulamalar piyasaya sürülene kadar mevcut uygulamaların güncelliğini yitirmiş olabileceği anlamına geliyor." dedi.

ChatGPT'nin 2022'nin sonlarında ortaya çıktığını ancak piyasada benzer yeni ürünlerin de olduğunu anımsatan Jarvis, bu alandaki gelişmeleri "silahlanma yarışı" olarak tanımladı.

Jarvis, piyasada yüksek performanslı modellerin çeşitliliğinin devam edeceğini ve yarışın büyüyeceğini ifade ederek, "Önümüzdeki yıl göreceğimiz ilginç gelişmelerden biri, bu modellerin yetenekleri açısından GPT*3'ten GPTG-4'e bir sıçrama yapıp yapmayacağı. Bu gelişmenin daha fazla teknoloji tedarikçisinin ve çeşitliliğin fazla olduğu bir pazarda devam etmesini bekliyorum." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin otomasyona etkisini de değerlendiren Jarvis, "Yapay zeka tam otomasyon sağlanacağı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Jarvis, yapay zeka teknolojileriyle sağlanacak otomasyonun insan kaynağının yerini tam olarak alamayacağını sözlerine ekledi.

Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Google, Londra, Intel, Dünya, cloud, Ibm, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024 Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:40 Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop’ta orman yangını Köylere uyarılar yapıldı Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Sinop'ta orman yangını! Köylere uyarılar yapıldı
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
17:05 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
17:28 Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 20:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024 Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement