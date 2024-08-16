Yapı İzinlerinde Büyük Düşüş

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğine ait yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,7, daire sayısı yüzde 28,9 ve yüzölçüm yüzde 30,9 azaldı.

TÜİK, nisan-haziran dönemi yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,7, daire sayısı yüzde 28,9 ve yüzölçüm yüzde 30,9 azaldı.

Ruhsat verilen binaların toplam yüzölçümünün yüzde 53,8'i konut alanı

Belediyeler tarafından 2024 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 27,1 milyon metrekare iken, bunun 14,6 milyon metrekaresi konut, 6,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanından oluştu.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 66,6 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılının nisan ile haziran ayları arasında yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,0 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Bir önceki yılın aynı aylarına göre binaların yüzölçümü yüzde 14,7 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 14,7, daire sayısı yüzde 23,5 ve yüzölçüm yüzde 14,7 azaldı.

Yine geçen yıla göre yapılan kıyasta yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 18,1 milyon metrekare iken; bunun 9,3 milyon metrekaresi konut, 5,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 3,6 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olarak açıklandı.