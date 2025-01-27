Yapı Kredi'den Kuantumla Risk Yönetimi

Ekonomi

Yapı Kredi, risk yönetimi analizinde kuantum hesaplama teknolojisi kullanarak, tüzel müşterilerinden herhangi birinin yaşadığı finansal zorluğun ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer müşterilerine etkisini 7 saniyede tahmin edebilen modeli hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu sayede 4 bin 297 tüzel müşteri ve 17 bin kısıtı içeren kuantum senaryosu, işlemci ve bilgisayar mimarisiyle çözülmesi yıllar alacak karmaşık finansal ilişkileri, kuantum bilgisayarlarla saniyeler içinde analiz edebiliyor.

Söz konusu modelin gelecek dönemde 600 bin tüzel müşteriyi kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Geçen yıl tamamlanan Yapı Kredi'nin yenilikçi uygulaması aynı zamanda, World Economic Forum'un Kuantum Uygulamaları Merkezi'ne (Quantum Applications Hub) eklenmek üzere örnek uygulama olarak seçildi.

"Finansal riskleri önceden belirleyerek ekonomik istikrara katkı sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı ve Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Gökhan Özdinç, finans ve bankacılık alanında önemli bir ilke imza attıklarını belirtti.

Özdinç, "Yapı Kredi olarak kuantum projemizle, ticari alacak-verecek ilişkisi içinde bulunan müşterilerimizin herhangi birinin yaşadığı finansal zorluğun diğer hangi müşterilerimizi etkileyeceğini tespit etmeyi hedefledik. Yaptığımız finans ve veri bilimi alanlarındaki literatür araştırmalarında, klasik işlemciler ve bilgisayar mimarisi ile 20-30 kadar küçük ticari ilişki ağında bile bu etkiyi saptamak için 13 milyar yılı aşkın süre gerektiğini gördük. Günümüz işlemci ve bilgisayar mimarisi ile çözülmesi yıllar alan bu finans problemini, ticari ilişki içinde olduğundan emin olduğumuz 4 bin 297 tüzel müşterimizi kapsayacak şekilde Kanadalı şirket DWave'in üreticisi olduğu kuantum işlemcili bilgisayarlar üzerinde çözmek üzere ele aldık. Son kuantum işlemcisi mimarisi üzerinde geliştirdiğimiz uygulama ile 7 saniyede tüm ticari ilişki ağı içinde etkilenecek müşterileri tespit edebildik. " ifadelerini kullandı.

Bu projeleri sayesinde müşterilerinin, olası finansal riskleri önceden öğrenerek, ticari faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebileceklerini ve işlerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebileceklerini vurgulayan Özdinç, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, finansal dalgalanmaların yaratabileceği domino etkisinin önüne geçilmesiyle, ekonomik istikrarın korunmasına ve ekonomimizin bel kemiği olan tüzel müşterileri ekosisteminin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Yapı Kredi olarak, teknolojinin sınırlarını zorlayan bu tür projelerle ülke ekonomisine değer katmaya ve müşterilerimizin geleceği daha güçlü bir finansal yapıyla karşılamaları için son teknolojileri hayata geçirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."