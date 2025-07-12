Yapı Kredi'den Mobil Ödemeye Yeni Entegrasyon - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi'den Mobil Ödemeye Yeni Entegrasyon

Yapı Kredi\'den Mobil Ödemeye Yeni Entegrasyon
12.07.2025 12:08
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Yapı Kredi, World Pay uygulamasını Mastercard'ın Masterpass ile entegre ederek yeni ödeme imkanı sundu.

Yapı Kredi, mobil ödeme uygulaması World Pay'i Mastercard'ın dijital ödeme çözümü Masterpass ile entegre ederek müşterilerine diğer banka kartlarıyla ödeme yapma imkanı sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, mobil ödeme deneyimini Mastercard'ın dijital ödeme çözümü Masterpass ile bir adım öteye taşıdı.

Mevcutta World Pay ile Yapı Kredi kartlarından, hesaplarından ve "Alışveriş Kredisi" ile ödeme yapabilen Yapı Kredi müşterileri, Mastercard işbirliğiyle sunulan yenilik sayesinde Masterpass'e kayıtlı tüm diğer bankaların kartlarını da kullanılabilecek.

Böylece müşteriler, dijital ödeme servislerinin buluştuğu World Pay'e Masterpass hesaplarını bağlayarak, Yapı Kredi kartlarının yanı sıra kayıtlı diğer banka kartlarını da görüntüleyebilecek ve tüm banka POS'larında TR Karekod ile ödeme yapabilecek.

Bu işbirliği sayesinde, Yapı Kredililer, ödeme yapmak istedikleri kart yanlarında olmasa bile World Pay ve Masterpass altyapısı sayesinde diledikleri bankanın kartıyla Yapı Kredi güvenlik standartlarında işlemlerini tamamlayabilecek.

"World Pay, dijital bir cüzdan oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, müşterilerin ihtiyaçlarını odağa alan çözümler geliştirmeyi ve dijital ödeme deneyimini kolaylaştırmayı önceliklendirdiklerini belirtti.

Sektöre kattıkları yeniliklerle, müşterilerin ödeme alışkanlıklarını dönüştürmeye ve sektöre yön vermeye devam etiklerini vurgulayan Ülgen, şunları kaydetti:

" Türkiye'de bir ilk olarak, Masterpass ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon sayesinde, kullanıcılarımıza World Pay üzerinden Masterpass hesaplarını kolayca bağlama, Yapı Kredi kartlarının yanı sıra diğer bankalara ait kartlarıyla da hızlı ve kolay bir şekilde TR Karekod ile ödeme yapma imkanı sunuyoruz. Böylece World Pay, müşterilerimizin tüm bankalardaki kartlarını içinde bulunduran dijital bir cüzdan olarak, sunduğu ödeme çözümü alternatiflerini genişletmeye devam ediyor. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye'de dijital ödeme sistemlerinin geleceğini şekillendirmeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."

"Yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz"

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal da Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna yön veren çözümler geliştirdiklerini ve bu alandaki yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerini aktardı.

Faaliyetlerini 10 yılı aşkın süredir sürdüren ve 42 milyon kullanıcıya hizmet veren Masterpass ile e-ticarette ödeme deneyimini dönüştürdüklerine değinen Gürdal, Yapı Kredi ve World Pay işbirliğiyle sektörde büyük bir yeniliğe imza attıklarını kaydetti.

Gürdal, kullanıcılarının aşina olduğu güvenli, hızlı Masterpass deneyimini, TR Karekod aracılığıyla yüz yüze ödemelere taşıdıklarına değinerek, "Tüketicilerimize cüzdan taşımalarına gerek duymadan mobil cihazları üzerinden Masterpass'e kayıtlı bütün kartlarıyla ödeme yapabilecekleri yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Yapı Kredi ile hayata geçirdiğimiz bu yenilikle, mobil ödemelerde yeni bir dönemin başlangıcına öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mastercard, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den Mobil Ödemeye Yeni Entegrasyon - Son Dakika

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