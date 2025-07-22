Yapı Kredi'den Yeni Analitik Çözüm: Satış Elçisi - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi'den Yeni Analitik Çözüm: Satış Elçisi

Yapı Kredi\'den Yeni Analitik Çözüm: Satış Elçisi
22.07.2025 12:57
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Yapı Kredi, satış ekipleri için analitik tabanlı 'Satış Elçisi' çözümünü tanıttı.

Yapı Kredi, satış ekiplerinin daha etkin, hızlı ve isabetli aksiyonlar almasını sağlamak amacıyla geliştirdiği analitik tabanlı çözümü "Satış Elçisi"ni hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, üretken yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerine entegre etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, bankanın AR-GE ekibinin geliştirdiği büyük dil modeli (LLM) üzerinden Stratejik Uygulama ve Analitik ekibinin oluşturduğu analitik tabanlı çözüm Satış Elçisi, satış ekiplerinin daha etkin, hızlı ve isabetli aksiyonlar almasını sağlayarak müşteri ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Satış Elçisi, portföy yönetimini destekleyen bilgilendirici özetleri sayesinde saha ekiplerine zaman kazandırıyor ve müşterilere daha katma değerli hizmet sunulmasına yardımcı oluyor.

"Teknoloji ve analitik, kurumların stratejik yönelimlerini şekillendiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Keteci, müşteri beklentilerinin hızla değiştiği bu dönemde veriyi doğru okumanın, teknolojiyi stratejik şekilde konumlandırmanın ve insan odaklılığın her zaman merkezde olması gerektiğini belirtti.

Teknoloji ve analitiğin, kurumların stratejik yönelimlerini şekillendiren temel bir dönüşüm ekseni haline geldiğine değinen Keteci, şunları kaydetti:

"Veri odaklı karar alma süreçlerini güçlendiren ve insan odaklı teknolojik çözümleri öne çıkartan yaklaşımımızla, dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz Satış Elçisi uygulamamız sayesinde, satış ekiplerimizin karar alma kabiliyetini veriyle ve analizlerle destekleyerek, her müşterimize daha özgün bir deneyim sunmayı hedefliyoruz."

Keteci, uygulamalarının geliştirilmesinde AR-GE ekiplerinin yenilikçi bakış açısı ve çözüm odaklı yaklaşımının kilit rol oynadığını, analitik model ekiplerinin derinlikli analizleri ve modellemeleri sayesinde karar destek mekanizmalarının çok daha isabetli çalıştığını aktardı.

İki farklı ekibin ortaklığında müşterilerinin ve çalışma arkadaşlarının hayatına katma değer sunacak bir hizmet ortaya çıkarttıkları için gurur duyduklarını vurgulayan Keteci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğin bankacılığını şekillendirme için teknolojiyi, insan hizmetine en doğru süreçlerle sunmak, kritik önem kazanacak. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde de üretken yapay zekanın sunduğu imkanları stratejik vizyonumuzla harmanlayarak, hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize en iyi deneyimleri sunmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den Yeni Analitik Çözüm: Satış Elçisi - Son Dakika

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