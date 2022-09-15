VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi - Son Dakika
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VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi

15.09.2022 13:08
VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularının ele alındığı Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularının ele alındığı Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, dernek ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin çok ciddi enerji faturası bulunduğunu ve sanayiden daha çok konutlarda enerji tüketildiğini söyledi.

Konutların yüzde 80'inde enerjinin doğru tüketilmediğini aktaran Alkin, şöyle konuştu:

"Devletimizin bu konuda muazzam çalışmaları var. Farkındalık adına devletimiz ileriye gidiyor. Enerji kimlik belgeleriyle alakalı yasamız çıktı. Yani bina alım satımlarında artık enerji kimlik belgesi lazım olacak. Enerji faturamızın yüzde 42'si binaların tükettiği enerjiden kaynaklanıyor. Binaların duvarlarının kalınlığını doğru yapsak, yalıtımı doğru yapsak 5-9 milyar dolar tasarruf etme imkanımız olur. Tasarruf, enerjiyi az kullanarak pişelim veya donalım demek değil tam tersi daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlayalım demektir. Bir binayı soğutmanın maliyeti, ısıtmanın maliyetinin 2 katıdır. Bütün bu gerçekler ortadayken vatandaşımızda bilinç oluşturmak gerekiyor, bunun için de basın mensupları bizim en önemli yol arkadaşlarımız."

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile VERİMDER Genel Sekreteri Arkın Konak da programda birer sunum yaptı.

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Kaynak: AA

Dünya Gazetesi, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 24.'sünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi - Son Dakika

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