Yaprak Sigara Kağıdı Üretiminde Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaprak Sigara Kağıdı Üretiminde Yeni Düzenlemeler

20.02.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaprak sigara kağıdı üretiminde yeni usul ve esasları belirledi.

Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretmek isteyenlerin yeni teknolojiye sahip olmasının yanı sıra yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makineleri içeren tesis kurmaları gerekecek.

Kurulacak üretim tesisinde ham madde, malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı tesis sahası içinde olacak şekilde projelendirilecek.

Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurulabilmesi için daha önce Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan "Tesis Kurma Uygunluk Belgesi" artık Tarım ve Orman Bakanlığından alınacak.

Tesis kurma izni için Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyasının iletilmesi gerekecek.

Tesis sahası dışında ambar kurulamayacak

Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanacak. Üretim ve faaliyet izni kapsamında tesis sahası dışında ambar kurulamayacak.

Üretim tesisinin projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınacak ya da Bakanlığa bildirimde bulunulacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi için iç veya dış piyasadan satın alınan ham maddeler, satıcısına iade edilmesi veya ihracat haricinde satışa konu edilemeyecek.

Piyasaya arz edilecek yaprak sigara kağıdının Bakanlıkça hazırlanan teknik düzenleme tebliğine uygun olması gerekecek. Aynı marka ile sunulan mamulat çeşitleri sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.

İhracatta aracı kullanılamayacak

Piyasaya arz edilen mamulat çeşidinin kolilerinde koli etiketi bulunması, şeffaf grupmanlar üzerine etiket yapıştırılması zorunlu olacak. Ayırt edici ibarenin en fazla üç öğeden oluşması gerekecek.

Piyasaya arz uygunluk belgesi, tesis devri kapsamında yapılan belge devri dışında, bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyecek.

Yaprak sigara kağıdında düz paket zorunluluğu olacak. Paketlerin en az yüzde 65'i sağlık uyarılarından oluşacak, logo kullanımına izin verilmeyecek.

Başvurusu yapılan mamulat çeşidinde izin verilenlerin dışında yeni bir girdi kullanılacak olması halinde başvuru, yeni girdi kullanımı yönüyle Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda sonuçlandırılacak.

İhraç edilecek yaprak sigara kağıdının, birim paket, grupman ve koli ambalajı ise yurt içi piyasaya arz edilen mamulat çeşidi ambalajı ile aynı olamayacak. Birim paket üzerinde marka, grupman üzerinde marka ve kodlama bilgisi okunabilir şekilde sabit ve silinemez olarak en az bir yerde yazılacak. Aracı ihracatçı kullanılamayacak.

Yaprak sigara kağıdı ihracatında firmalar tarafından her bir ihracat partisinin çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Bakanlığa ihraç ülkesi, ihraç edilecek mamulün markası ile miktarına ilişkin bildirimde bulunulacak. Bakanlık gerekli gördüğünde üretimin her aşamasında veya ihracattan önce bu beyanın doğruluğunu kontrol edebilecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaprak Sigara Kağıdı Üretiminde Yeni Düzenlemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı

08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
07:56
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
07:29
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
06:52
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 09:28:26. #7.11#
SON DAKİKA: Yaprak Sigara Kağıdı Üretiminde Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.