Çalışan emeklileri ilgilendiriyor! Yargıtay, istifa eden emeklinin alacağı kıdem tazminatı ile ilgili kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışan emeklileri ilgilendiriyor! Yargıtay, istifa eden emeklinin alacağı kıdem tazminatı ile ilgili kararını verdi

13.08.2022 10:03

Yargıtay, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde, kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiğine hükmetti. İşte milyonlarca emekli çalışana emsal olacak kararın detayları...

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan emekli işçi, çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istedi. Davalı şirket, iddiaları reddetti.

EMSAL KARAR ÇIKTI

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, emekli olmasına rağmen çalışan emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma usulüne ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

"DAVACININ EMEKLİLİK TARİHİ ESAS ALINMALI"

Kararda; "Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır. Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir" denildi.

YORUMLAR
500
Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi
Kaynak: İHA

Yargıtay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışan emeklileri ilgilendiriyor! Yargıtay, istifa eden emeklinin alacağı kıdem tazminatı ile ilgili kararını verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
14:45 İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı
14:32 Dekoltesi yüzünden tepki alan Gülşen: Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:54:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çalışan emeklileri ilgilendiriyor! Yargıtay, istifa eden emeklinin alacağı kıdem tazminatı ile ilgili kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement