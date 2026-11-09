Yarın elektrik spot piyasasında megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olacak - Son Dakika
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Yarın elektrik spot piyasasında megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olacak

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Gün öncesi piyasada yarın megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı 04.00'te 2 bin 900 lira 1 kuruş oldu. Spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,8 artarak 2 milyar 444 milyon 570 bin 684 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 900 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,8 artarak 2 milyar 444 milyon 570 bin 684 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük 04.00'te 2 bin 900 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 825 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 874 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 590 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Yarın elektrik spot piyasasında megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olacak - Son Dakika
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