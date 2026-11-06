Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 800 ile 4 bin 500 lira arasında belirlendi - Son Dakika
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Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 800 ile 4 bin 500 lira arasında belirlendi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek saat 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 20,8 azalarak 1 milyar 502 milyon 612 bin 257 liraya indi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,8 azalarak 1 milyar 502 milyon 612 bin 257 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 879 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 921 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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