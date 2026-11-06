Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 800 ile 4 bin 500 lira arasında belirlendi

Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 800 ile 4 bin 500 lira arasında belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek saat 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 20,8 azalarak 1 milyar 502 milyon 612 bin 257 liraya indi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,8 azalarak 1 milyar 502 milyon 612 bin 257 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 800 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 879 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 921 lira 10 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?