Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı saat 17.00'de en yüksek 3 bin 400 lira oldu - Son Dakika
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Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı saat 17.00'de en yüksek 3 bin 400 lira oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı saat 12.00'de 800 lira oldu. Piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,1 azalarak 1 milyar 177 milyon 370 bin 782 lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,1 azalarak 1 milyar 177 milyon 370 bin 782 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 185 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 246 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük 950 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı saat 17.00'de en yüksek 3 bin 400 lira oldu - Son Dakika
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